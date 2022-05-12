Reuters: Facebook сократит штат подразделения Reality Labs по разработке продуктов для метавселенной

Владелец Facebook – компания Meta – планирует сокращения в Reality Labs, подразделении по разработке продуктов для метавселенной. Об этом сообщил представитель компании агентству Reuters.

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Во время еженедельной сессии вопросов и ответов для сотрудников главный технический директор Эндрю Босворт заявил, что об изменениях сообщает на этой неделе.

Инсайдер в Meta подтвердил изданию, что подразделение будет вынуждено заморозить некоторые проекты, не пояснив, какие именно. Но добавляет, что в Reality Labs не планируется увольнения.

Новость о сокращении проектов появилась после доклада инвесторам, которым рассказали о снижении расходы в 2022 году. Это связано с уменьшением числа активных пользователей соцсети Facebook, что также привело к резкому падению стоимости акций.

Во время доклада о доходах гендиректор Марк Цукерберг добавил, что компания планирует «замедлить темпы» для избранных долгосрочных инвестиций, том числе бизнес-платформу, искусственный интеллект и Reality Labs.

Также корпорация снизила ожидания для общих расходов до $87-92 млрд, хотя предыдущий прогноз был на уровне $90-95 млрд. Издание Insider добавляет, что компания на прошлой неделе объявила сотрудникам о сокращении набора на большинство должностей среднего и высшего звена.

В последние годы инвестиции в Reality Labs лишь росли, и из бизнеса виртуальной реальности Oculus он перерос в аппаратные и программные разработки для дополненной реальности, в том числе – умных очков и устройств для видеозвонков Portal. Ранее также сообщалось о работе над созданием гарнитуры смешанной реальности под кодовым названием Project Cambria.