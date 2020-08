Detroit: Become Human продалась тиражом более 5 млн копий. До выхода ПК-версии продажи составляли 3,2 млн копий

Французская студия-разработчик Quantic Dream поделились новыми цифрами продаж своей интерактивной приключенческой игры Detroit: Become Human — количество проданных копий игры перевалило за 5 млн. Что примечательно, проект достиг нового рубежа спустя месяц после релиза в Steam вместе с Heavy Rain и Beyond: Two Souls.

До выхода в Steam все три вышеупомянутых проекта были временными эксклюзивами Epic Games Store (Heavy Rain вышла 24 июня, Beyond: Two Souls — 22 июля, а Detroit: Become Human — 12 декабря 2019 года). Если же говорить конкретно о Detroit: Become Human, то она изначально была эксклюзивом для PlayStation 4 (игра вышла в мае 2018 года).

Сколько конкретно копий приходится на Epic Games Store, Steam и PS4, Quantic Dream не уточняет. Но известно, что в октябре 2019-го, до релиза ПК-версии, продажи тогда еще эксклюзива Sony PS4 превысили 3 миллиона копий.

Одновременно с релизом Detroit: Become Human в Steam разработчики Quantic Dream представили бесплатное расширение Twitch Detroit: Community Play, чтобы стримеры и их зрители могли вместе принимать решения во время прохождения игры. С момента запуска Community Play воспользовалось более 500 стримеров, а суммарное число голосов зрителей превысило 1,5 млн.

Источник: Wccftech