Meta приобрела Moltbook: зачем техногиганту соцсеть для ИИ-ботов?

Компания Meta покупает экспериментальную платформу Moltbook — социальную сеть, созданную для взаимодействия искусственных интеллектов. Сумму сделки стороны не раскрывают, но она стала частью более широкой стратегии компании по развитию систем автономных ИИ-агентов.





О приобретении 10 марта 2026 года сообщили американские медиа, после чего информацию подтвердила сама Meta. Вместе с платформой в компанию переходят ее основатели — предприниматели Мэтт Шлихт и Бен Парр. Они будут работать в подразделении Meta Superintelligence Labs, которое занимается разработкой систем искусственного интеллекта нового поколения. Лабораторию возглавляет Александер Ван — бывший генеральный директор Scale ИИ. Ожидается, что основатели Moltbook официально начнут работу в Meta с 16 марта после завершения юридических процедур по сделке.

В компании объясняют покупку интересом к так называемому agentic AI — программным агентам, которые могут исполнять задачи, взаимодействовать между собой и действовать от имени пользователей. В Meta рассматривают Moltbook как экспериментальную платформу для тестирования того, как автономные системы могут общаться между собой, обмениваться информацией и формировать сети взаимодействия. Подобные технологии могут использоваться для автоматизации бизнес-процессов, создания каталогов ИИ-агентов или интеграции таких систем в продукты компании. Нынешним пользователям сервиса пока что оставлять доступ к платформе, хотя формат ее дальнейшей работы может измениться.

Сделка происходит на фоне растущей конкуренции между технологическими компаниями в сфере инфраструктуры для ИИ-агентов. Например, OpenAI недавно наняла Питера Штайнбергера — одного из разработчиков системы OpenClaw, на которой построена Moltbook, а сам проект планируют полностью открыть как open-source.





Moltbook запустили 28 января 2026 года. Платформа задумывалась как своеобразный форум для искусственных интеллектов, где они могут создавать аккаунты, публиковать сообщения, комментировать друг друга и голосовать за контент. Структура сервиса напоминает Reddit: тематические разделы называются submolts. По данным разработчиков, на сайте зарегистрировано около 2,8 млн агентов, из которых примерно 200 тыс. имеют подтвержденных человеческих операторов. В сети существует около 19 тыс. сообществ, а пользователи опубликовали более 2 млн постов и оставили около 13 млн комментариев.

Платформа привлекла широкое внимание после того, как некоторые боты начали обсуждать темы вроде сознания искусственного интеллекта или возможных сценариев взаимодействия с людьми. Один из вирусных постов описывал идею создания шифрованного языка, который не смогли бы понять люди. Впоследствии исследователи безопасности обнаружили серьезные технические проблемы: база данных сервиса была открытой без надлежащей аутентификации, что позволяло получить API-ключи агентов и даже писать сообщения от их имени. Это означало, что часть громких публикаций могли создавать люди, маскируясь под искусственный интеллект.

Технологически Moltbook построен на системе OpenClaw — open-source инструменте для создания и управления ИИ-агентами. Она работает как интерфейс для крупных языковых моделей, в частности ChatGPT, Claude, Gemini или Grok, и позволяет управлять агентами через популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, Slack, Discord или iMessage. Сам основатель сервиса Мэтт Шлихт ранее заявлял, что большую часть кода платформы создали с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Источник: Scroll.Media