Diablo II: Resurrected — подробности и расписание открытого бета-тестирования

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Blizzard опубликовала статью с подробным описанием особенностей бета-версии Diablo II: Resurrected и графиком проведения тестирования.

Расписание и системные требования

Ранний доступ для игроков, оформивших предзаказ Diablo II: Resurrected или издания Diablo Prime Evil Collection на PC (Windows), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 — 13 августа, 20:00 по киевскому времени.

Начало открытого бета-тестирования — 20 августа, 20:00 по киевскому времени

Конец бета-тестирования — 23 августа, 20:00 по киевскому времени

Релиз — 23 сентября на ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Diablo II: Resurrected будет издана только в цифровом виде.

Ранний и открытый бета-тесты пройдут на ПК и обеих поколениях консолей PlayStation и Xbox. Nintendo Switch в бета-тесте не участвует. На Xbox для участия в тестировании в раннем доступе, а также для игры по сети после ее официального выхода потребуется подписка Xbox Live Gold.

Системные требования ПК-версии совпали с опубликованными ранее и мало отличаются от тех, что были в закрытой «альфе».