Diablo II: Resurrected — подробности и расписание открытого бета-тестирования
Blizzard опубликовала статью с подробным описанием особенностей бета-версии Diablo II: Resurrected и графиком проведения тестирования.
Расписание и системные требования
- Ранний доступ для игроков, оформивших предзаказ Diablo II: Resurrected или издания Diablo Prime Evil Collection на PC (Windows), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 — 13 августа, 20:00 по киевскому времени.
- Начало открытого бета-тестирования — 20 августа, 20:00 по киевскому времени
- Конец бета-тестирования — 23 августа, 20:00 по киевскому времени
- Релиз — 23 сентября на ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Diablo II: Resurrected будет издана только в цифровом виде.
Ранний и открытый бета-тесты пройдут на ПК и обеих поколениях консолей PlayStation и Xbox. Nintendo Switch в бета-тесте не участвует. На Xbox для участия в тестировании в раннем доступе, а также для игры по сети после ее официального выхода потребуется подписка Xbox Live Gold.
Системные требования ПК-версии совпали с опубликованными ранее и мало отличаются от тех, что были в закрытой «альфе».
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 660 или Radeon HD 7850
- Место на жёстком диске: 30 ГБ
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon 5500 XT
- Место на жёстком диске: 30 ГБ
Персонажи, акты, мультиплеер и режимы
В ходе обеих фаз бета-тестирования будут представлены два дополнительных класса. Помимо волшебницы, варвара и амазонки, которые были доступны во время альфа-тестирования, в бета-тесте появятся друид и паладин.
Во время открытого бета-тестирования будет доступен режим сетевой игры и совместные сессии в составе до восьми человек, а также PvP-режим со сбором ушей побежденных в качестве трофеев.
Как и в ходе технического альфа-тестирования, игроки смогут полностью пройти 1-й и 2-й акты кампании: «Незримое Око» и «Тайны визджереев». Ограничений по максимальному уровню не будет, а в сюжетной кампании игроки смогут посмотреть воссозданные с нуля кинематографические сцены.
В ходе открытого бета-тестирования будет поддержка контролеров и русского языка. Подключение TCP/IP не будет поддерживаться ни во время тестирования, ни в финальной версии игры.
Игроки, оформившие предзаказ Diablo II: Resurrected (и владеющие Diablo III), сразу получат доступ к «Наследию Арреата» — комплекту для трансмогрификации в стиле Diablo II, наделяющему варвара в Diablo III классической синей боевой раскраской. Те, кто совершил предзаказ издания Diablo Prime Evil Collection, также смогут получить питомца «Мефисто» и надеть устрашающие крылья «Хватка ненависти» в Diablo III.