Discord ограничит доступ для пользователей, которые не предоставили паспорт

Discord объявил о проверке возраста всех новых пользователей начиная с марта. Аккаунты, которые не пройдут проверку на возраст, будут ограничены разрешенным подростковым контентом.





Решение аналогично недавнему изменению правил на платформе Roblox, которая также начала требовать от пользователей подтвердить свой возраст. Проверка в Discord будет осуществляться путем оценки возраста по лицу и через предоставление документов для подтверждения. Те же ограничения уже были введены мессенджером в Великобритании и Австралии, где действует законодательный запрет на пользование соцсетями подросткам. Однако пользователи там успешно обошли проверку, используя фоторежим Death Stranding. А потом произошла утечка идентификационных данных и конфиденциальной информации 70 тыс. пользователей в результате взлома.

В новом заявлении Discord отмечается, что видеоселфи для подтверждения возраста не будут храниться на сторонних серверах, оставаясь на устройствах пользователей. При этом документы, удостоверяющие личность, будут быстро удаляться, преимущественно сразу после прохождения проверки.

Руководительница глобального отдела политики Discord Саванна Бадалич в интервью The Verge не исключает, что пользователи найдут новые способы обойти проверку на возраст, однако платформа будет выявлять и устранять подобные лазейки насколько это возможно. К любой учетной записи, которая не пройдет проверку, будет применяться целый ряд ограничений





Фильтры контента. Пользователи должны быть совершеннолетними, чтобы убрать размытие контента, предусмотренного для взрослых или отключить эту настройку.

Доступ к контенту, серверам и командам приложения с возрастными ограничениями будет доступен только совершеннолетним пользователям.

Входящие сообщения с запросами. Прямые сообщения от сторонних пользователей по умолчанию будут направляться в отдельный почтовый ящик. Изменить эту настройку смогут только совершеннолетние пользователи, которые прошли проверку на возраст.

Уведомления о записях на добавление в друзья. Пользователи будут получать предупреждения о запросах на добавление в друзья от пользователей, которых они могут не знать.

Возрастные ограничения. Проводить стримы смогут исключительно совершеннолетние лица

Мы писали, что во Франции запрещают соцсети до 15 лет и телефоны в школах. Чуть раньше запрет социальных сетей детям до 16 лет вступила в силу в Австралии.

Источник: Games Industry