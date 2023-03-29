Disney ликвидировала подразделение метавселенной — уволены все 50 сотрудников, за исключением руководителя

Disney, как и остальные компании, тщательно взялась за метавселенную в 2021 году – когда Facebook сменил название на Meta и смело заявил о создании нового цифрового мира.

Бывший генеральный директор Disney Боб Чапек создал подразделение, сосредоточенное на стратегии метавселенной, во главе с Майком Уайтом, ранее отвечавшим за потребительский опыт и платформы Disney. В записке для сотрудников Чапек писал, что задача Уайта – «объединить физический и цифровой миры» для развлечений Disney.

По данным The Wall Street Journal, сейчас всех 50 работников подразделения уволили, а Уайт продолжит работать в компании – однако в какой роли неизвестно.

Disney никогда четко не определяла, что планирует делать с метавселенной, но Чапек в отчете о доходах 2021 года сказал, что компания создает «несравненные возможности» для взаимодействия с их продуктами и платформами.

«Достаточно сказать, что наши усилия на сегодняшний день являются лишь прологом к тому времени, когда мы сможем еще теснее соединить физический и цифровой миры, позволяя рассказывать истории без границ в нашей собственной метавселенной Disney», — говорил Чапек.

В ноябре на должность гендиректора внезапно вернулся Боб Айгер, управлявший компанией с 2005 по 2020 год. В феврале он сообщил, что Disney уволит 7000 работников (включая сокращения в подразделении метавселенной) — 3,2% от общего количества рабочей силы компании, которая на октябрь 2022 года насчитывала 220 тысяч человек.

Айгер сказал, что реструктуризация «нацелена на экономию средств в размере $5,5 миллиардов по всей компании». Disney ожидает, что эта экономия полностью материализуется до конца 2024 года финансового года.

В целом Айгер положительно оценивал метавселенную. В прошлом году он инвестировал и присоединился к правлению Genies — технологическому стартапу, продающему инструменты, позволяющие создавать сложные онлайн-аватары для использования в метавселенной.

Однако медленный рост популярности метавселенной разочаровывает технологические компании, сделавшие ставку на новые форматы развлечений. Meta инвестировала сумасшедшие средства в цифровой мир, но столкнулась с низким спросом на технологию. Представитель компании сказал, что метавселенная – многолетний проект, и они продолжают верить, что это будущее вычислительной техники. Подразделение Reality Labs в прошлом году потеряло $13,7 миллиарда.