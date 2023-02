Disney увольняет 7000 сотрудников, чтобы сократить расходы компании на $5,5 млрд

7000 сотрудников — это 3,2% от общего количества рабочей силы компании, которая на октябрь 2022 года насчитывала 220 тысяч человек.

Увольнения в Disney — это часть масштабных усилий генерального директора компании Боба Айгера по сокращению расходов. Он говорит, что «нацелен на экономию средств в размере $5,5 миллиардов по всей компании», и что увольнения «помогут достичь этого».

$2,5 миллиарда из этой суммы составляют расходы, не связанные с контентом: около 50% — расходы на маркетинг; 30% — расходы на оплату труда; и 20% — затраты на технологии, закупки и т.д.

Disney ожидает, что эта экономия «полностью материализуется» до конца 2024 финансового года. Каких отделов коснутся сокращения — не сообщили.

Слухи об увольнениях в компании начались вскоре после того, как Айгер вернулся на должность CEO, заменив Боба Чапека в ноябре прошлого года. Новый руководитель также объявил о создании трех основных подразделений компании: Disney Entertainment, ESPN и Disney Parks.

Конечно, увольнения обусловлены и нынешней экономической ситуацией в мире (ранее сокращения произошли в Meta, Amazon, Microsoft), а также завершением так называемого «бума на стриминг». Disney Plus добавил только 200 000 подписчиков в США и Канаде (в общей сложности 46,6 миллиона), тогда как его международное предложение (за исключением HotStar) получило 1,2 миллиона пользователей. Hulu и ESPN Plus демонстрировали такой же медленный рост, каждый прибавил 800 000 (до 48 млн) и 600 000 (24,9 млн) подписчиков соответственно.

Подразделение Disney, предоставляющее потоковые услуги, увеличило доход на 13% до $5,3 миллиарда; но имело операционный ущерб в размере около $1,1 миллиарда, который компания объясняет более высокими затратами Disney Plus и Hulu. Стриминговый бизнес компании потерял около $1,5 миллиарда доходов в прошлом квартале.

«Нашим приоритетом является постоянный рост и прибыльность стримингового бизнеса. Текущие прогнозы указывают на то, что Disney Plus достигнет прибыльности к концу 2024 финансового года», — говорит Айгер.

Финансовый отчет охватывает последние три месяца 2022 года, поэтому еще рано говорить о том, насколько более дешевая подписка с рекламой (за $7,99 в месяц) повлияла на количество подписчиков Disney Plus.

Также вполне возможно, что большее количество людей отказываются от услуги сейчас, поскольку заканчивается действие трехлетнего пакета, который компания выпустила с запуском Disney Plus. Хотя Disney также предлагает пакетный план с Disney Plus, Hulu и ESPN Plus, он значительно дороже первого предложения.

Источник: The Verge, Variety