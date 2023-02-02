Facebook досяг 2 млрд активних користувачів — соцмережа продовжує розвиватись попри скорочення, які продовжаться й у 2023 році

Минулого кварталу до Facebook приєдналися ще 16 мільйонів людей, а загальна кількість активних щоденних користувачів досягла 2 мільярдів, повідомила Meta під час чергового фінансового звіту.

Facebook — не перша платформа Meta, що подолала позначку у 2 млрд користувачів (раніше таким досягненням похизувався WhatsApp) — однак показники демонструють, що соцмережа, яка є найбільшим джерелом рекламних доходів компанії, все ще зростає, навіть попри останні масштабні скорочення.

Хоча дохід Meta скоротився за останній рік, в четвертому кварталі компанія заробила 32,2 мільярда доларів — це краще ніж очікувалось, попри зниження на 4% в порівнянні з 2021 роком.

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Meta вже звільнила понад 11 000 працівників, а Марк Цукерберг під час фінансового звіту зазначив, що скорочення продовжаться і надалі, оскільки “тема менеджменту на 2023 рік — “Рік ефективності”.

“Ми будемо більш проактивними щодо скорочення проєктів, які не працюють або вже можуть бути не такими важливими”, — сказав Цукерберг.

Також зазначалось, що Meta у 2023 році зосередиться на ШІ, як на пріоритетному напрямку.

“Генеративний штучний інтелект — це надзвичайно захоплива нова сфера з такою кількістю різних застосувань. Одна з моїх цілей для Meta — спиратися на наші дослідження, щоб стати лідером у генеративному ШІ”, — сказав Цукерберг.

Разом з тим Meta продовжує втрачати величезні суми грошей на своїх інвестиціях у метавсесвіт. Reality Labs, підрозділ, який курує проєкти віртуальної та доповненої реальності, а також метавсесвіту, втратив 4,3 мільярда доларів у четвертому кварталі 2022 року та майже 14 мільярдів доларів за весь рік. Компанія очікує втратити ще більше грошей на Reality Labs у майбутньому році.

“Ми все ще очікуємо, що збитки Reality Labs зростуть у 2023 році, але збираємося продовжувати значне інвестування в цю сферу, враховуючи значні довгострокові можливості, які ми бачимо”, — сказала фінансовий директор Meta Сьюзан Лі.

Джерело: Engadget