Disney подтвердила разработку нового сериала X-Files

Компания Disney разрабатывает новую версию сериала X-Files, который в Украине известен под переводом «Цілком таємно».
Новый сериал будет продюсировать Райан Куглер, режиссер фильмов «Черная пантера» и «Крид», передает Bloomberg. По мнению издания, такой перезапуск вкладывается в продвигаемую Disney идею «кинематографических вселенных».
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