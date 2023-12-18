Новости Кино 18.12.2023 в 11:08 comment views icon

Disney подтвердила разработку нового сериала X-Files

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Disney подтвердила разработку нового сериала X-Files

Партнер раздела?

Компания Disney разрабатывает новую версию сериала X-Files, который в Украине известен под переводом «Цілком таємно».

Новый сериал будет продюсировать Райан Куглер, режиссер фильмов «Черная пантера» и «Крид», передает Bloomberg. По мнению издания, такой перезапуск вкладывается в продвигаемую Disney идею «кинематографических вселенных».

Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер планирует перезапустить «Секретные материалы» — Крис Картер

Символ Disney Микки Маус становится общественным достоянием с 2024 года, но есть нюансы

Партнер раздела?
Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Огляд OneCloudPlanet: українська хмарна платформа для вебпроєктів
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить