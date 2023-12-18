Disney подтвердила разработку нового сериала X-Files

Компания Disney разрабатывает новую версию сериала X-Files, который в Украине известен под переводом «Цілком таємно».

Новый сериал будет продюсировать Райан Куглер, режиссер фильмов «Черная пантера» и «Крид», передает Bloomberg. По мнению издания, такой перезапуск вкладывается в продвигаемую Disney идею «кинематографических вселенных».