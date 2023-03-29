Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер планирует перезапустить «Секретные материалы» — Крис Картер

По словам Криса Картера, создателя сериала «Секретные материалы», научно-фантастическая драма может вернуться на экраны, а режиссер «Черной пантеры» и «Крид» Райан Куглер возглавит перезагрузку. В недавнем интервью он рассказал, что Куглер планирует «снова поднимать «Секретные материалы» с другим актёрским составом».

Как сообщил Картер, недавно он разговаривал с Куглером, и тот рассказал ему о своей идее возродить франшизу. Картер не предоставил дальнейших подробностей, лишь добавив, что Куглер «заставил его работать, потому что мы охватили так много территории». Представители Куглера пока не прокомментировали эту информацию.

Пока неясно, какую форму примет новый проект «Секретные материалы», на какой платформе или в какой сети он будет транслироваться. Однако Картер утверждает, что более современная версия сериала потребует серьезных изменений.

«Сейчас мы так погрязли в заговорах», — сказал он CBC. «Секретные материалы» имели дело с центральным заговором, но сейчас мир так полон заговоров, что я думаю, что это был бы другой сериал».

Оригинальный сериал «Секретные материалы» имел 11 сезонов, из них 9 сезонов выходили с 1993 по 2002 год и два дополнительных сезона вышли в 2016 и 2018 годах. Картер также написал и продюсировал два фильма: «Секретные материалы: Борьба с будущим» 1998 года и «Секретные материалы: я хочу верить» и создал короткий спин-офф «Одинокие стрелки».

Последний фильм Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда» вышел в кинотеатрах в ноябре 2022 года. Сценарист-режиссер также будет исполнительным продюсером сериала Marvel «Железное сердце», и ещё он разрабатывает новый безымянный сериал, действие которого происходит в Ваканде.

Источник: polygon