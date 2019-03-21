Disney привлекает сотрудников в игровое подразделение Lucasfilm Games, но речь о собственной разработке игр не идёт

Выпуск новых проектов под брендом Lucasfilm Games не осуществлялся с 1991 года, когда в рамках реорганизации это подразделение стало частью LucasArts Entertainment Company. Однако оказалось, что Disney ищет новых сотрудников для этого классического бренда.

Как стало известно, компания опубликовала различные вакансии для Lucasfilm Games. Компания заинтересована в привлечении продюсеров и маркетологов, которые будут контролировать процесс разработки игр на основании «интеллектуальной собственности Lucasfilm», таких как Star Wars. Команда планирует поддерживать широкий перечень платформ, которые могут включать игровые консоли, ПК, смартфоны и «платформы виртуальной/дополненной реальности».

Эта информация породила множество вопросов, касающихся дальнейшей судьбы проектов Star Wars, которые разрабатывает Electronic Arts. Сейчас именно EA обладает исключительными правами на разработку игр во вселенной Star Wars, и за минувшие 6 лет она выпустила 2 проекта – оба в рамках серии Battlefront. При этом EA часто критикуют за излишне навязчивое использование микротранзакций. Кроме того, компания славится тем, что закрывает игры и целые серии. Иными словами, франшиза Star Wars оказалась в не самых надёжных руках, и выпуск новых проектов в этой вселенной слишком замедлился. Хотя в этом году и ожидается выпуск новой игры Respawn’s Jedi: Fallen Order.

Тем не менее, нет оснований считать, что Lucasfilm Games отберёт у Electronic Arts разработку игр во вселенной Star Wars. Руководство EA ожидает, что она продолжит выпускать такие игры как минимум до 2023 года. А внутренней студии в рамках Disney потребуется несколько лет на разработку новой игры с нуля. Однако это может указывать на то, что в Disney не совсем довольны своей зависимостью от сторонней компании и в хотят получить больше контроля над будущими изданиями игр под своими брендами.

Позже Disney уточнила ситуацию с использованием бренда Lucasfilm Games. Как оказалось, речь не идёт о «возрождении» студии по разработке игр или создании аналога LucasArts (игровая студия, ликвидированная компанией Disney в 2013 году). Команда в рамках классического бренда занимается исключительно наблюдением за играми, создаваемыми на основе принадлежащей компании интеллектуальной собственности (включая Star Wars Battlefront II). Причём, команда работает под этим брендом уже на протяжении многих лет. При этом Lucasfilm планирует и далее работать в рамках стратегии лицензирования своей интеллектуальной собственности другим компаниям. Иными словами, Disney и Lucasfilm не планируют самостоятельно заниматься разработкой игр, а лишь хотят усилить контроль за сторонними разработчиками, и этим занимается команда Lucasfilm Games.

Источник: Engadget