Disney+ снимет фэнтези-сериал об эльфах и драконах по книжной серии «Эрагон»

Голливудское издание Variety со ссылкой на собственные источники сообщило, что стриминговая платформа Disney+ начала работу над экранизацией серии романов «Эрагон» / Eragon Кристофера Паолини. Цикл, также известный под названием «Наследие» / The Inheritance Cycle, включает четыре романа: «Эрагон» (2003), «Эрагон. Возвращение» (2004), «Эрагон. Брисингр» (2008) и «Эрагон. Наследие» (2011).

Сюжет цикла развивается в фэнтези-мире, где сосуществуют люди, эльфы, драконы, гномы, ургалы и другие сказочные существа. Главный герой всего цикла Эрагон еще в подростковом возрасте находит яйцо дракона, после чего постепенно становится всадником драконов и начинает бороться со злом.

Интересно, что первая книга серии «Эрагон» уже экранизировалась в 2006 году, причем крупной киностудией (20th Century Fox), с хорошим бюджетом и сборами ($100 млн и $250 млн соответственно) и весьма неплохим актерским составом (Рэйчел Вайс, Джереми Айронс, Джон Малкович). Впрочем, это не спасло его от критики — картина получила всего 5,1 балла из 10 по версии IMDb и 38 баллов из 100 по версии Metacritic.

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Как видим, последний факт не оттолкнул представителей Disney+, которые посчитали, что у грядущего проекта есть потенциал. На решение наверняка повлияла популярность книг (по всему миру продано более 41 млн экземпляров серии) и трендовая тема драконов, которую максимально популяризировал сериал «Игра престолов».

Источник: Variety