Disney удалил весь мерч сериала «Аколит» из своего онлайн-магазина

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Спустя несколько дней с момента объявления об отмене сериала «Аколит» после первого сезона фанаты заметили, что из онлайн-магазина Disney исчезла вся тематическая сувенирная продукция.

Страница The Acolyte в магазине Disney абсолютна пустая — раньше там предлагали приобрести тематические свитшоты и футболки, а сейчас отображается только сообщение об ошибке.

Некоторые фанаты предполагают, что такие намерения студии могут привести и к полному изъятию первого сезона со стриминга Disney Plus. В прошлом году, к примеру, подобная судьба постигла фантастический сериал «Уиллоу».

Отмена второго сезона для «Аколит» вызвала тренд в соцсетей под названием #RenewTheAcolyte, также фаны распространили петицию о возобновлении сериала, которая сейчас набрала 4 500 голосов.

«Аколит» рассказывает о событиях, происходивших в конце Эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). По сюжету «бывшая падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, однако силы, с которыми они сталкиваются, более зловещие, чем они могли ожидать».

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Несмотря на то, что сериал «Аколит» стал крупнейшим запуском Disney+ в 2024 году (с 4,8 млн просмотров в день) зрителям творение Лесли Хедланд не слишком понравилось — по крайней мере, если учитывать оценки Rotten Tomatoes, где у сериала катастрофические 18% от аудитории.

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