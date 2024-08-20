«Аколит» от Disney+ отменен — сериал не собрал ожидаемых просмотров

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Несмотря на то, что сериал «Аколит» от Disney+ представил некоторых очень убедительных новых персонажей и историю к канону «Звездных войн», его история о темной стороне Силы не будет продолжаться во втором сезоне.

Первый сезон сериала «Аколит» получился довольно неоднозначным. Он дебютировал с 88% на Rotten Tomatoes и его называли самым интересным проектом Star Wars со времен «Последних джедаев». Однако зрительский рейтинг проекта на IMDb был довольно низким, а обозреватели не скупились на критику.

Несмотря на то, что финал первого сезона, казалось, настраивает сериал на дополнительные эпизоды, Deadline сообщает, что Disney+ отменил второй сезон «Аколит». Хотя поклонники «Звездных войн», недовольные актерским составом и замыслом, устроили массовый ревю-бомбинг, решение Disney+ об отмене сериала было обусловлено менее чем желаемым количеством зрителей.

Эта новость появилась чуть более чем через год после того, как генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что увеличение расходов на крупнобюджетные проекты Marvel и Star Wars может стать важной частью его плана вернуть компанию в более здоровое финансовое положение. И учитывая то, насколько дорого было создавать «Аколит», неудивительно, что он так быстро заканчивается после неудачного старта.

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Источник: The Verge

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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