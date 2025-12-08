Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката

Мультфильм «Зверополис 2» вплотную приблизился к кассе в один миллиард всего за две недели с момента первого показа.

На старте проката новое анимационное творение Disney побило 25 рекордов и, похоже, не собирается останавливаться. В настоящее время касса второго «Зверополиса» достигла $915,8 млн по всему миру, что сделало его третьим по кассе голливудским релизом в 2025 году в мире и первым в международном прокате. В Китае мультфильм заработал около $430,4 млн и является вторым самым кассовым кинорелизом после «Мстители: Финал».

Тем временем Disney благодаря мультфильму преодолела отметку в $5 млрд кассовых сборов. Это первая студия, которая достигла этой вехи в 2025-м, и единственная, что делает это второй год подряд. Ожидается, что уже на следующей неделе «Зверополис 2» преодолеет порог в миллиард.

Напомним, что оригинальный «Зверополис» 2016 года получил «Оскар» и заработал в общей сложности $1,02 млрд по всему миру. Второй фильм при режиссуре Джареда Буша и Байрона Говарда продолжил рассказ о кролике-копе и лисе-мошеннике, которые воссоединяются, чтобы преследовать таинственную рептилию. Мультфильм на данный момент имеет оценку в 91% на Rotten Tomatoes и 9/10 от обозревателей нашего сайта. Бюджет «Зверополис 2» оценивается в примерно в $150 млн.

Тем временем новичок проката «Пять ночей у Фредди 2» от Universal и Blumhouse заработал $109,1 млн по всему миру — выше прогнозов, но меньше, чем у первого фильма. На домашний прокат пришлось $63 млн, международный принес $46,1 млн.

«Пять ночей у Фредди 2» — это уже второй фильм, вдохновленный популярной франшизой игр ужасов Скотта Коутона. Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лейл и Пайпер Рубио вернулись в продолжении, что рассказывает о бывшем ночном охраннике пиццерии, который должен противостоять нашествию аниматронных убийц. Эмма Тамми снова выступила режиссером.

Больше всего в случае «Пять ночей у Фредди 2» удивили оценки, а именно разница в зрительских и журналистских рейтингах: 88% и 12% на Rotten Tomatoes соответственно. Обозреватель ITC Денис Федорук, кажется, больше склонялся ко второму и поставил фильму 4 из 10 возможных баллов:

«Пять ночей у Фредди 2» рискует стать праздником фансервиса для фанатов игры и провалом для нейтрального зрителя или рядового поклонника жанра хоррор… Словами «это сугубо фанатский контент» можно было начинать и сразу же заканчивать любую кинокритику относительно текущего кино. Если же вам абсолютно безразлично на обманчиво улыбающихся терминаторов детсадовского типа и вы почему-то оказались на сеансе, примите искренние соболезнования».

Отметим, что первый фильм так же имел противоречивые оценки, но стал кассовым хитом и собрал почти $300 млн при бюджете в $20 млн. Продолжение обошлось в $36 млн.

Источник: Deadline, Variety