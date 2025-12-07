Рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди 2" / Five Nights at Freddy's 2

4 декабря в кинотеатрах страны стартовали показы фильма ужасов о сверхъестественном «Пять ночей у Фредди 2». Это продолжение нашумевшего ужастика двухлетней давности, которому удалось стать самым кассовым фильмом своего жанра в 2023 году. Сюжет ленты основывается на одноименной серии видеоигр, и нет никаких сомнений, что создатели рассчитывают как минимум на повторение финансовых показателей оригинала. Деньги это, конечно, хорошо, а вот что фильм может предложить зрителю как жанровое развлечение — все детали изложили в обзоре ниже.

Плюсы: здоровский вид аниматроников; новый антагонист выглядит потенциально интересным; немало фансервиса для поклонников игры; Минусы: незнакомым с игрой зрителям не за что зацепиться глазу; полноценным фильмом этот набор рандомных сцен с отсутствующей концовкой трудно назвать; задел на следующую часть выглядит издевательски; 4 /10 Оценка

ITC.ua

«Пять ночей у Фредди 2» / Five Nights at Freddy’s 2

Жанр фильм ужасов о сверхъестественном

Режиссерка: Эмма Тамми

В ролях: Джош Хатчерсон, Элизабет Лейл, Пайпер Рубио, Мэттью Лиллард, Скит Ульрих, Маккенна Грейс, Меган Фокс (голос)

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

После тревожных событий предыдущего фильма прошел год. Бывший охранник злосчастной пиццерии Майк Шмидт и его младшая сестра Эбби пытаются жить дальше. Первый продолжает себя обманывать, что грядущая встреча с полицейской Ванессой — лишь дружеский ужин, а не свидание. Вторая никак не может социализироваться среди сверстников и должна терпеть издевательства вредного школьного учителя мистера Берга.

Ванессу тем временем донимают кошмары, главным героем которых становится ее отец-убийца Уильям Афтон (как всегда, убедительный в подобном амплуа еще со времен «Крика» Мэттью Лиллард). Так что частично дело Фредди, но не здешнего медведя-аниматроника, а того, что Крюгер, живет и процветает. Но совсем скоро напуганной блондинке будет не до сна, когда ей, Майку и Эбби снова будет угрожать компания металлических зверушек, сорвавшихся с цепи и терроризирующих несчастных болванчиков.

Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что с подачи теперь уже единственного сценариста и автора оригинальных игр Скотта Коутона фильм основательно сосредотачивается на фансервисе. Плохая — фильм уж слишком основательно сосредотачивается на фансервисе.

А это значит, что фанаты по идее должны быть довольны. В то время как зрителям, что не знакомы с играми и/или не являются их ярыми поклонниками, просмотр без преувеличения противопоказан. В противном случае «Пять ночей у Фредди 2» будет представлять собой путаную бессмыслицу, которая нисколько не пугает, не развлекает и даже не смешит. Ни кровавых эпизодов, ни саспенса, ни вменяемых скримеров, которыми славится игра, в этом детском хорроре днем с огнем не сыщешь.

Возьмем, например, сцены с маской. Вот уже и после этой скудной информации одни, наверное, догадываются, о чем речь, а другие с недоверием поглядывают на первых. Пока фанаты будут напоминать мемный эпизод с Лео Ди Каприо в «Однажды в… Голливуде» (2019), когда Рик Далтон тычет пальцем в телевизор (вот этот момент, вот он!), другие станут просто удивляться той сомнительной бессмыслице, происходящей на экране. Это как нельзя лучше характеризует киношный сиквел.

Словами «это сугубо фанатский контент» можно было начинать и сразу же заканчивать любую кинокритику относительно текущего кино. Если же вам абсолютно безразличны обманчиво улыбающиеся терминаторы детсадовского толка и вы почему-то оказались на сеансе, примите искренние соболезнования.

Если честно, сиквел трудно назвать полноценным фильмом. Это скорее расширение игрового лора в рамках киноэкрана и представление публике нового злодея Марионетки с толстыми намеками на продолжение пира. В этой, с позволения сказать, истории не удосужились даже предложить то, что принято называть финалом — по сути он здесь отсутствует.

Вместе с фактором избыточного фансервиса «Пять ночей у Фредди 2» выдался на удивление скучным. И эта скука разворачивается на фоне слов Мэттью Лилларда, что создатели учли пожелания зрителей и постарались сделать сиквел более страшным, более экшеновым и динамичным. При этом режиссерка Эмма Тамми подчеркивала, что не способные уловить все тонкости зрители все равно должны получить удовольствие, поскольку история крайне увлекательна. Это абсолютная неправда.

Живые персонажи не сильно отличаются от механических антагонистов. Последние даже более убедительны, если взглянуть на них с позиции практических эффектов. Джош Хатчерсон выдает ровно ноль эмоций за все время, поэтому ему вовсе не обязательно было защищаться той маской — и без нее паренек сошел бы за своего. Юной Пайпер Рубио еще есть к чему стремиться, а Элизабет Лейл ничем не запоминается, кроме разве что финальной завлекалочки на продолжение. Про остальных сказать толком нечего — что Лиллард, что его напарник по «Крику» Скит Ульрих, что Маккенна Грейс здесь преступно эпизодичны, чтобы иметь какое-то существенное влияние на ход вялых событий.

Рекомендовать или нет «Пять ночей у Фредди 2» это, наверное, самая простая задача, не в пример тому, чтобы выдержать просмотр фильма. Сиквел слишком полагается на ваши знания матчасти и любовь к первоисточнику, поэтому если вы в теме, то должны знать, что кино создано специально для вас. Нейтральному зрителю тут ловить нечего. Остается только грустно размышлять над тем, как Меган Фокс из высокобюджетной бойни Трансформеров докатилась до озвучивания антропоморфного робота-цыпленка.

Хоть бы с «Сайлент Хиллом» получилось. Хоть бы-хоть бы.