Дія.Engine ─ инструмент более быстрого и удобного создания реестров и запуска онлайн-услуг

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил новый инструмент Дія.Engine и рассказал о его возможностях.

Как отмечают в Минцифре, платформа Дія.Engine — это инновационное решение, благодаря которому министерства и государственные органы смогут удобно создавать реестры и управлять ими. Она позволит упорядоченно и безопасно хранить данные в реестрах, автоматизировать и оцифровывать государственные услуги, что ускорит запуск онлайн-сервисов и диджилизацию в целом.

Платформа Действие. Engine — системное решение, изменяющее подход к созданию реестров и управлению ими. Сейчас уже 20 министерств и ЦОИВ используют платформу Дія.Engine для создания более 50 реестров и более 100 государственных услуг. Одним из них является Реестр поврежденного и разрушенного имущества. В настоящее время в нем хранится более 520 тыс. сообщений от украинцев. Благодаря этому реестру украинцы могут получать уникальную и технически сложную услугу в несколько кликов.

«Чтобы получить услугу в Дії, нужно сделать всего несколько кликов. Но это только вершина айсберга. За каждым сервисом стоят реестры и обмен данными между ними. Это основа создания цифрового государства. Дія.Engine — инструмент, позволяющий создавать реестры и управлять ими. Стоимость разработки на платформе – вдвое ниже по сравнению с обычной. Срок разработки – в 2-3 раза быстрее. Сейчас на платформе Дія.Engine разрабатывается 50 реестров. Часть из них уже работают, другие в разработке и будут готовы в ближайшее время», — заявил Михаил Федоров.

Всего в Украине существует более 400 государственных реестров. Значительная часть из них технологически устаревшая и уязвимая к кибератакам. Часть данных до сих пор хранится в бумажном виде или в табличках в Excel. Такие реестры не могут обмениваться данными с другими системами, что блокирует запуск многих цифровых услуг.

Платформа Дія.Engine позволяет госорганам разрабатывать реестры разного уровня сложности и автоматизировать государственные услуги и базы данных. Как заявляют в Минцифры, для этого не требуются большие команды и, соответственно, бюджет для оплаты их работы.