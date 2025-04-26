«Дія», «Нова пошта», «Киев цифровой», мобильные банки и терминалы не работают ─ Хакерская атака или нет?

Утро 26 апреля встретило украинцев масштабным сбоем в работе различных цифровых и платежных сервисов. Из-за технического сбоя не работали платежные терминалы в магазинах и метро, а также не удавалось расплатиться с помощью мобильных кошельков Apple Pay и Google Pay.

Кроме того, возникли проблемы в работе многих популярных мобильных приложений, таких как «Дія», «Новая почта», «Киев цифровой». Также не работали или работали с перебоями банковские приложения, такие как «Ощадбанк», ПУМБ, Ukrsibbank. В то же время monobank работал достаточно стабильно.

«Новая почта» подтвердила наличие проблем на стороне стороннего подрядчика, подчеркнув, что речь не идет о хакерском вмешательстве. Полное восстановление работы сервисов планировалось на 10 утра, однако проблемы в работе приложения наблюдаются и после 10 часов.

В приложении «Дія» объяснили, что неполадки в работе мобильных приложений возникли из-за обновлений, которые проводились в одном из крупных дата-центров.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко заявил, что произошел технический сбой, а не хакерская атака.

«В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор».

Однако с этими утверждениями не согласен соучредитель monobank Олег Гороховский. В своем Telegram-канале он написал именно о хакерской атаке.

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«Похоже на хакерскую атаку на один из крупных дата-центров»

Тот факт, что monobank работает даже в то время, когда произошел сбой в работе других цифровых сервисов и банков, Гороховский объяснил тройным резервированием серверных мощностей банка.

В Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которому принадлежит известная фраза о преувеличенной роли кибербезопасности, пока нет ни одного упоминания о проблемах в работе украинских приложений и сервисов.

ОБНОВЛЕНО 26.04.25 10:35: Как сообщает Экономическая правда, масштабный сбой цифровых сервисов по всей Украине был вызван отключением электроэнергии у облачного провайдера De Novo, на мощностях которого размещены соответствующие сервисы. Сбой произошёл в результате отключения света в дата-центре во время замены источников бесперебойного питания.