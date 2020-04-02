«Дія» здорового человека. Украинец создал сайт Egov.in.ua, где собрал все государственные онлайн-сервисы





Один из главных недостатков украинской системы электронного правительства — ее отсутствие все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты разбросаны по разным государственным сайтам. Пока не совсем ясно, смогут ли разработчики небезызвестного мобильного приложения «Дія» достичь главной цели, а именно — объединить в нем все государственные онлайн-сервисы. По крайней мере, если судить по нынешним успехам, то это представляется крайне маловероятным событием. Тем временем появился сайт Egov.in.ua, который призван решить эту проблему и (наконец-то!) собрать все государственные сервисы в одном месте. Он представляет собой агрегатор всех доступных онлайн государственных услуг, разработал проект киевлянин Игорь Николаев. На онлайн-инструмент обратило внимание тематическое издание AIN.

Всего на Egov.in.ua собрано 133 украинских сервиса в 19 разных категориях. На сайте есть фильтры и встроенный поиск, которые облегчают задачу поиска необходимой услуги. Более того, есть возможность получить список доступных услуг по конкретному региону.

Чтобы воспользоваться каким-то сервисом, нужно выбрать его на сайте, после чего пользователя перенаправит на официальную страницу этой услуги на государственном домене.

Egov.in.ua регулярно обновляет список сервисов и добавляет новые по мере их появления. Чтобы разместить недостающий сервис на сайте, нужно заполнить форму и отправить заявку команде Egov.in.ua. Специалисты проверят его и добавят, если он соответствует критериям.

Источник: AIN и Egov.in.ua