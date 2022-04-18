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Djinni Analytics: на одну IT-вакансию в Украине сейчас претендуют три специалиста

Djinni Analytics: на одну IT-вакансию в Украине сейчас претендуют три специалиста

По данным Djinni Analytics, в Украине значительно сократилось количество вакансий для разработчиков. В то же время, количество кандидатов, которые ищут работу, постоянно растет.

Отмечается, что по состоянию на 18 апреля в сервисе поиска работы Djinni зафиксировано 42842 кандидата онлайн. Прирост составил 835. В то же время в сервисе доступно только 14673 вакансии онлайн. И их количество сократилось на 1237. Таким образом, разрыв между спросом и предложением становится все шире – сейчас количество кандидатов почти в 3 раза выше, чем количество имеющихся вакансий. Если исключить кандидатов в пассивном поиске, разрыв будет меньше. Но общая ситуация останется неизменной – доступных кандидатов больше, чем свободных рабочих мест.

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Приведенные графики наглядно показывают, как изменялись эти показатели в последнее время. Из графиков можно определить, что наименьшее количество вакансий фиксировалось примерно в середине марта. После этого на рынке наблюдался некоторый прирост предложений работы, но сейчас снова начался спад.

На следующей неделе будет проанализировано, как эта динамика рынка влияет на зарплаты разработчиков.


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