Для Activision Blizzard прошлый квартал оказался крайне удачным — на фоне успеха Call of Duty Modern Warfare и Warzone издателю даже удалось превзойти собственные прогнозы
Activision Blizzard опубликовала отчет за первый квартал текущего года. Прошедший период оказался для одного из крупнейших мировых издателей видеоигр очень удачным.
- Отчетный период принес Activision Blizzard доход $1,79 млрд (расчет по методике GAAP), что ощутимо выше прогнозируемого показателя в $1,64 млрд. В то же время это немного ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,83 млрд). Доход от продаж игр составил $1,52 млрд при прогнозе в $1,28 млрд;
- Доход, полученный по цифровым каналам, составил $1,44 млрд против $1,39 млрд год назад. Прибыль в расчете на одну акцию составила $0,65 против $0,58 год назад.
- Денежный поток за квартал составил $148 млн; за прошедший двенадцатимесячный период операционный денежный поток составил $1,53 млрд.
- Превзойти свои же прогнозы позволили ряд «креативных коммерческих инициатив», которые вылились в более высокие показатели Call of Duty.
- Новейшая королевская битва Call of Duty: Warzone, которая вышла 10 марта, уже привлекла 60 миллионов игроков — ранее говорилось о 50 млн. При этом отмечается, что число игроков в Warzone, решивших купить полную игру, «превысило ожидания».
- В первом квартале продажи Call of Duty: Modern Warfare оказались самыми высокими для франшизы в период продаж после стартового первого квартала. После значительного роста в годовом исчислении по сравнению с предыдущим играми серии в январе и феврале, продажи в марте ускорились на фоне обновлений, а также пандемии и массовой изоляции. Сейчас Modern Warfare опережает всех предшественников как по количеству активных игроков, так и по количеству проданных копий. В Activision Blizzard рассчитают, что по итогам первого года Modern Warfare установит новый рекорд продаж серии.
- Пятый сезон Call of Duty Mobile показал лучший результат по доходам со времен дебютного первого.
- Разработка Call of Duty 2020 года идет по графику и уже сейчас «выглядит отлично». Ее релиз запланирован на осень. Также издатель планирует выпустить в этом году еще две премиальные игры.
- После удвоения базы во второй половине 2019 года аудитория World of Warcraft в первой четверти продолжила расти за счет как новых, так и возвращающихся игроков.
- Степень вовлечения в Hearthstone планомерно улучшалась благодаря новому игровому режиму Battlegrounds, запущенному в ноябре.
- Candy Crush удержала лидерство по выручке в топ-чартах США и отметилась двузначным ростом аудитории в марте. В рамках франшизы сообщество сыграло больше игровых раундов, чем за любой квартал с момента приобретения Activision Blizzard компании King в 2015 году.
- Среди статистических данных, приведенных в отчете, можно также выделить число активных пользователей в месяц отдельно в сетях Activision, Blizzard и King — 102, 32 и 273 млн человек соответственно.
- На фоне успехов изначальный прогноз по выручке на текущий финансовый год повысили с $6,45 млрд до $6,8 млрд.
Источник: Techpowerup и Gamesindustry