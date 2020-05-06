Для Activision Blizzard прошлый квартал оказался крайне удачным — на фоне успеха Call of Duty Modern Warfare и Warzone издателю даже удалось превзойти собственные прогнозы

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Activision Blizzard опубликовала отчет за первый квартал текущего года. Прошедший период оказался для одного из крупнейших мировых издателей видеоигр очень удачным.

Отчетный период принес Activision Blizzard доход $1,79 млрд (расчет по методике GAAP), что ощутимо выше прогнозируемого показателя в $1,64 млрд. В то же время это немного ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,83 млрд). Доход от продаж игр составил $1,52 млрд при прогнозе в $1,28 млрд;

Доход, полученный по цифровым каналам, составил $1,44 млрд против $1,39 млрд год назад. Прибыль в расчете на одну акцию составила $0,65 против $0,58 год назад.

Денежный поток за квартал составил $148 млн; за прошедший двенадцатимесячный период операционный денежный поток составил $1,53 млрд.

Превзойти свои же прогнозы позволили ряд «креативных коммерческих инициатив», которые вылились в более высокие показатели Call of Duty.

Новейшая королевская битва Call of Duty: Warzone, которая вышла 10 марта, уже привлекла 60 миллионов игроков — ранее говорилось о 50 млн. При этом отмечается, что число игроков в Warzone, решивших купить полную игру, «превысило ожидания».

В первом квартале продажи Call of Duty: Modern Warfare оказались самыми высокими для франшизы в период продаж после стартового первого квартала. После значительного роста в годовом исчислении по сравнению с предыдущим играми серии в январе и феврале, продажи в марте ускорились на фоне обновлений, а также пандемии и массовой изоляции. Сейчас Modern Warfare опережает всех предшественников как по количеству активных игроков, так и по количеству проданных копий. В Activision Blizzard рассчитают, что по итогам первого года Modern Warfare установит новый рекорд продаж серии.

Пятый сезон Call of Duty Mobile показал лучший результат по доходам со времен дебютного первого.

Разработка Call of Duty 2020 года идет по графику и уже сейчас «выглядит отлично». Ее релиз запланирован на осень. Также издатель планирует выпустить в этом году еще две премиальные игры.

После удвоения базы во второй половине 2019 года аудитория World of Warcraft в первой четверти продолжила расти за счет как новых, так и возвращающихся игроков.

Степень вовлечения в Hearthstone планомерно улучшалась благодаря новому игровому режиму Battlegrounds, запущенному в ноябре.

Candy Crush удержала лидерство по выручке в топ-чартах США и отметилась двузначным ростом аудитории в марте. В рамках франшизы сообщество сыграло больше игровых раундов, чем за любой квартал с момента приобретения Activision Blizzard компании King в 2015 году.

Среди статистических данных, приведенных в отчете, можно также выделить число активных пользователей в месяц отдельно в сетях Activision, Blizzard и King — 102, 32 и 273 млн человек соответственно.

На фоне успехов изначальный прогноз по выручке на текущий финансовый год повысили с $6,45 млрд до $6,8 млрд.

Источник: Techpowerup и Gamesindustry