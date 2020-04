За первый месяц игра Call of Duty: Warzone привлекла более 50 млн пользователей

Месяц назад состоялся запуск новой кросс-платформенной королевской битвы Call of Duty: Warzone от студии Infinity Ward. И за минувший месяц игра смогла привлечь более 50 млн пользователей, заявляет Activision.

Достижение столь существенного результата всего за один месяц делает игру одной из самых быстрорастущих бесплатных игр в игровой индустрии. Добавим, рубеж в 30 млн игроков был преодолён чуть менее чем за две недели после запуска.

Over 50 million players.

Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U

— Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020