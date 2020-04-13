За первый месяц игра Call of Duty: Warzone привлекла более 50 млн пользователей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Месяц назад состоялся запуск новой кросс-платформенной королевской битвы Call of Duty: Warzone от студии Infinity Ward. И за минувший месяц игра смогла привлечь более 50 млн пользователей, заявляет Activision.

Достижение столь существенного результата всего за один месяц делает игру одной из самых быстрорастущих бесплатных игр в игровой индустрии. Добавим, рубеж в 30 млн игроков был преодолён чуть менее чем за две недели после запуска.

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

В отличие от предыдущей слабой попытки Activision откусить кусок от пирога королевских битв в виде Blackout в 2018 году, новая игра Call of Duty: Warzone была выпущена в виде отдельного проекта для консолей и ПК. Она не требует, чтобы игроки владели каким-либо другим играми или платили деньги за доступ. Это очень способствовало росту популярности.

Успех Activision и Infinity Ward демонстрирует, что жанр королевской битвы, хотя и потерял часть популярности, по-прежнему имеет потенциал и предлагает массу возможностей для новых интересных идей.

Источник: The Verge