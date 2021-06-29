До 1 серпня для населення зберігається поточний тариф на електроенергію — 1,68 грн за кВт⋅год





Кабінет міністрів України 29 червня прийняв рішення про збереження поточного тарифу на електроенергію для населення, який становить 1,68 грн за кВт⋅год, ще на місяць — до 1 серпня.

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год. Спочатку її затвердили до 31 березня 2021 року, а у квітні Уряд продовжив дію єдиної фіксованої ціни на електроенергію для населення до 30 червня 2021 року. Новим рішенням поточна ціна зберігається ще на один місяць, тобто до 1 серпня.

Очікувалось, що з 1 липня почнуть діяти диференційовані тарифи на електроенергію для населення — 18 червня в Міненерго обіцяли знижку для споживачів до 100 кВт⋅год на місяць і «перегляд для всіх інших».