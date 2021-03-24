Уряд залишив незмінним тариф на електроенергію для населення після 31 березня — 1,68 грн за кВт⋅год





Кабінет міністрів України вирішив залишити тариф на електроенергію для населення після 31 березня на рівні 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год (її затвердили до 31 березня 2021 року). Подорожчання більшою мірою було зумовлене кризою українського енергоринку, яка своєю чергою стала наслідком «‎ефективного» державного менеджменту, що вже обговорювалось далеко не один раз. Власне, яскравий приклад цієї небаченої «‎ефективності» — ДП НАЕК «‎Енергоатом» у 2020 році замість прогнозованого прибутку в 1,6 млрд гривень отримало 4,8 млрд чистого збитку.

«Державна компанія «Енергоатом» продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною [1,68 гривні за кВт⋅год — прим.ред.]. Водночас ми дозволили «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій». Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України

Водночас Денис Шмигаль не уточнив, упродовж якого конкретно періоду буде діяти «пільговий» тариф 1,68 гривні за кВт⋅год та коли Уряд планує в черговий раз його переглядати. Натомість прем’єр використав абстрактне формулювання, що «питання тарифів, розвитку енергетичних ринків та конкуренції на них постійно залишається на порядку денному».