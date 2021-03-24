Уряд залишив незмінним тариф на електроенергію для населення після 31 березня — 1,68 грн за кВт⋅год
Кабінет міністрів України вирішив залишити тариф на електроенергію для населення після 31 березня на рівні 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год (її затвердили до 31 березня 2021 року). Подорожчання більшою мірою було зумовлене кризою українського енергоринку, яка своєю чергою стала наслідком «ефективного» державного менеджменту, що вже обговорювалось далеко не один раз. Власне, яскравий приклад цієї небаченої «ефективності» — ДП НАЕК «Енергоатом» у 2020 році замість прогнозованого прибутку в 1,6 млрд гривень отримало 4,8 млрд чистого збитку.
«Державна компанія «Енергоатом» продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною [1,68 гривні за кВт⋅год — прим.ред.]. Водночас ми дозволили «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій».
Денис Шмигаль,
Прем’єр-міністр України
Водночас Денис Шмигаль не уточнив, упродовж якого конкретно періоду буде діяти «пільговий» тариф 1,68 гривні за кВт⋅год та коли Уряд планує в черговий раз його переглядати. Натомість прем’єр використав абстрактне формулювання, що «питання тарифів, розвитку енергетичних ринків та конкуренції на них постійно залишається на порядку денному».