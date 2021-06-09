До рейтингу найкращих університетів світу увійшли одразу вісім українських ВНЗ (ще в березні їх було чотири)





У свіжій версії глобального рейтингу університетів QS World University Rankings з’явилися одразу вісім українських ВНЗ, хоча ще в березні поточного року їх було всього чотири, а рік тому — два.

Так, одразу шість українських ВНЗ зберегли свої поточні позиції в топі: КНУ ім. Т. Шевченка (601-650 місце), НТУ Харківський політехнічний інститут (651-700 місце), НТУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701-750 місце), Сумський державний університет (701-750 місце), Національний університет Львівська політехніка (801-1000 місце), Національний університет Києво-Могилянська академія (1001-1200).

Вперше увійшов до рейтингу ЛНУ імені Івана Франка (1001-1200), а Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна погіршив свої колишні позиції і вийшов з Топ-500, зайнявши місце в діапазоні 511-520, але залишився найкращим ВНЗ України в цьому рейтингу.

Серед усіх ВНЗ світу найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США), на другому місці — Оксфордський університет у Великій Британії, третє місце поділяють американський університет Стенфорда і британський Кембридж, а замикає Топ-5 Гарвардський університет.

Зазначимо, що QS Quacquarelli Symonds є укладачем рейтингів університетів з 2004 року, цього ж року був опублікований перший рейтинг кращих університетів світу QS World University Rankings. З того часу рейтинги QS стали найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про ефективність університетів. QS використовує чотири показники для складання рейтингів за спеціальностями: академічну репутація, репутацію серед роботодавців, кількість цитувань на одну публікацію та організаційний індекс Хірша.

Джерело: QS Quacquarelli Symonds