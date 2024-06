«Дом Дракона»: Мексика протестует против флагов Таргариенов на историческом замке

Мексика протестует против демонстрации флагов из сериала «Дом Дракона» на историческом замке. Сгенерированное рекламное видео, на котором баннеры Таргариенов развеваются над историческим местом, разозлило чиновников, которые угрожают судебным иском.

Онлайн-кампания демонстрирует памятники архитектуры со всего мира, на которых возвышаются баннеры дома Таргариенов в поддержку короля Эйгона (зеленый) или королевы Рениры (черный). Видеоролики вирусно распространяются в интернете, HBO довольно умело использовал смесь изображений, созданных с помощью CG, а также настоящих флагов, которые развеваются в определенных местах — видео кажутся настоящими.

Один из роликов показал исторический замок Чапультепек, на котором развевались черные флаги Таргариенов, что вызвало раздражение чиновников Национального института антропологии и истории Мексики.

Официальные лица обнародовали такое заявление: «Воспроизведение изображений этого сайта для использования в продвижении этой серии не было разрешено. По этой причине юридический отдел INAH примет все необходимые юридические меры, поскольку это является неправомерным использованием изображений исторического места».

