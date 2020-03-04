Доставить посылки «Ин Тайм» помогут «Нова Пошта», Delivery, SAT и Meest Express, но пока многое неясно





Украинский оператор «Ин Тайм», как известно, больше не доставляет посылки — 28 февраля компания уведомила об остановке магистральной логистики и закрытии отделений. Одновременно компания заявила о намерении заручиться поддержкой конкурирующих операторов, чтобы выполнить обязательства перед клиентами. Обновление по ситуации со всеми подробностями обещали 1 марта, но заявление появилось на сайте лишь вчера, 3 марта. Не даваясь в детали, «Ин Тайм» заявила, что с четверга (5 марта) с помощью «Нова Пошта», SAT, Delivery Meest Express будет осуществляться доставка не выданных остатков груза отправителям и получателям. Издание retailers.ua попыталось выяснить, как все будет работать, пересказываем основное.

Соответствующие договоренности, как сообщается, были достигнуты вечером 2 марта в рамках личной встречи руководителей логистических операторов и совладельца InTime Сергея Грачева (он же – Генеральный директор компании).

«Сергей обратился к конкурентам с просьбой помочь его компании с приемом, отгрузкой и доставкой грузов, в частности, выделить сотрудников и машины там, где у InTime нет своих ресурсов. Он не делился подробностями об остановке работы компании. Подчеркну, что все операторы сразу проговорили, что никаких долговых обязательств InTime на себя брать не будут. Только помощь с сотрудниками и машинами. Для нас принципиально решить проблемы клиентов, так как это ситуация косвенно касается и нас», — рассказал источнику совладелец Delivery Group Андрей Ивасив, который присутствовал на встрече.

Пока что конкретного плана нет, его должны согласовать со дня на день. Более того, если в SAT и «Нова Пошта» подтвердили намерение сотрудничать с InTime в вопросе о доставке груза клиентам, то в пресс-службе Meest Express на соответствующий запрос Retailers ответили, цитируем, «Meest не має жодного відношення до компанії ІнТайм». Впрочем, не исключено, что пресс-служба еще не знала о договоренности на высшем уровне. Как бы там ни было, пока не согласован ни механизм, ни сроки.

Что известно на данный момент

Сегодня, 4 марта, «ИнТайм» приступает к инвентаризации и именно от расторопности оператора будет зависеть, насколько быстро к процессу подключаться сторонние компании.

За доставку грузов с наложенным платежом никто браться не будет — если только отправитель решит этот вопрос с получателем, и оплата пройдет без участия логистического оператора.

— если только отправитель решит этот вопрос с получателем, и оплата пройдет без участия логистического оператора. В приоритете — доставка грузовых отправлений, тогда как вопрос про оплаченные отправителем посылки пока остается нерешенным.

Источник: retailers.ua