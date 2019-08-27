Достойный конкурент Redmi Note 8 Pro. 64-мегапиксельный Realme XT красуется на официальном изображении в цвете Silver Wing White

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Сегодня в сети появилось первое официальное пресс-изображение перспективного бюджетного камерофона Realme XT в цвете Silver Wing White. Как и горячо ожидаемый Redmi Note 8 Pro, который будет представлен уже послезавтра, грядущая новинка суббренда Oppo оснащена 64-мегапиксельной четырехмодульной камерой.

Как видим, в отличие от Redmi Note 8 Pro, у Realme XT модули основной камеры выстроены вертикально (в ряд) в левом верхнем углу. В главном 64-мегапиксельном модуле на сенсоре Samsung ISOCELL Bright GW1 используется объектив с диафрагмой F/1,8. Вспомогательная широкоугольная камера характеризуется разрешением 8 Мп, углом обзора 119° и диафрагмой F/2,25. Также есть еще одна камера для портретной съемки и камера для макросъемки. Обе одинакового разрешения — 2 Мп. Фронтальная камера Realme XT характеризуется разрешением 16 Мп.

Напомним, в основной камере Redmi Note 8 Pro используются модули разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Теперь досталось дождаться сравнительных тестов этих 64-мегапиксельных смартфонов, чтобы определить лучшего.

По предварительным данным, Realme XT получит экран AMOLED диагональю 6,4 или 6,5 дюйма разрешением FullHD+, SoC Snapdragon 712, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флэш-памяти UFS2.1 и аккумулятор 4000 мА•ч с поддержкой фирменной быстрой зарядки VOOC 3.0 (от 0 до 100% за 80 минут).

Официальная премьера Realme XT ожидается в сентябре этого года.

Источник: The Verge