DOU.UA: Рынок IT-специалистов в Украине практически вышел на докризисный уровень, на одну вакансию с опытом «до года» подаются рекордные 40 заявок





В период пандемии коронавируса и связанных с ней карантинными мерами украинский профильный ресурс DOU.UA регулярно следит за состоянием отечественной IT-индустрии. В июле рынок вакансий продолжил активный рост и вышел на докризисный уровень, компании активно восстанавливают найм — выросло количество компаний, которые ищут специалистов, к поиску сотрудников вернулись пять крупнейших украинских IT-компаний.

В июле на DOU.UA было опубликовано 5011 вакансий и хотя это все еще меньше (на 10%), чем в июле прошлого года, однако данный показатель соответствует среднему уровню 2019 года. В июле было опубликовано на 18% вакансий больше, чем в июне. Таким образом после резкого падения рынка понадобилось три месяца на восстановление докризисных показателей.

Если сравнивать июль этого и прошлого года, то многие категории еще не дотягивают до прошлогодних показателей. Наиболее негативная динамика в категориях HR (-36%), Java (-25%), .NET (-25%), Data Science (-24%), Embedded (-23%), iOS / macOS (-23%) , Sysadmin (-22%), Support (-21%). Лучшая положительная динамика в Unity (+61%), Golang (+46%), Design (+22%), React Native (+21%).

Если сравнивать с июнем, то отрицательная динамика только в шести категориях: DBA, SEO, React Native, 1С, Embedded, Support, остальные демонстрируют увеличение количества вакансий по сравнению с прошлым месяцем. В июле активно восстанавливалась категория Java (+30%) и 244 вакансии, а также DevOps (+31%) и 235 вакансий в целом. Похоже, что компании активно ищут аналитиков — в категории Analyst в июле опубликовано рекордное количество предложений за все время — 224. К тому же рекорды бьют Golang, Node.js, Security, Unity, Design.

Остановились темпы роста вакансий в Харькове (+1%), зато во Львове в июле опубликовано рекордное количество вакансий за все время — 699. Продолжает активно расти и количество удаленных вакансий (+32%). В Киеве темпы роста сохраняются на уровне 18%, но количество вакансий все еще не достигло докризисных показателей. В июле в Киеве было опубликовано на 11% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года.

Для опыта «более 5 лет» в топе — Front-еnd, Java и .NET; «от 3 до 5 лет» — Front-еnd, QA и .NET; «до года» — QA, Marketing и Sales. В свою очередь уменьшение количества вакансий для начинающих повлекло за собой увеличение количества отзывов — в июле на одну вакансию с опытом до года приходилось в среднем рекордные 40 отзывов. Самая высокая конкуренция среди технических направлений — во Front-end (16,6 отзывов на одну вакансию), Java (13), Android (9,6). Самая низкая среди Ruby, Embedded, Unity, React Native — менее 5 отзывов на одну вакансию.

Количество активных IT-компаний продолжает увеличиваться и в июле достигло показателей докризисного февраля. Как и в прошлые месяцы, больше всего вакансий в июле опубликовали Ciklum (154) и Genesis (114), на третьем месте в этот раз Intellias (60). Интересно, что существенно увеличилось количество компаний, которые за месяц разместили более 20 вакансий — 28 таких компаний в июле по сравнению с 21 в июне. Все компании «большой пятерки» возобновили активный наем — в июне, кроме Ciklum и Luxoft, в перечне появился EPAM, а в этом месяце добавились SoftServe и GlobalLogic.

Полную версию исследования рынка труда IT-специалистов за июль 2020 года можно изучить по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA