Dragon’s Dogma 2 бьет рекорды Capcom в Steam, но получает критику из-за микротанзакции и низкой производительности

22 марта состоялся релиз игры Dragon’s Dogma 2 от Capcom. Это сюжетная ролевая экшн-игра для одного пользователя, которую можно персонализировать по собственным предпочтениям.

В первый же день выхода игра привлекла к себе внимание игроков. По данным Steamdb, количество одновременных пользователей уже приблизилось к уровню 200 тыс. На момент подготовки материала было зафиксировано 199850 одновременных игроков, а в течение уикенда, скорее всего, этот показатель будет превышен. Для сравнения, оригинальная игра Dragon’s Dogma может похвастаться пиком в 27368 одновременных игроков. Также этот показатель оказался выше количества одновременных игроков в других одиночных играх Capcom, побив рекорды Resident Evil 4 и Village.

В то же время Dragon’s Dogma 2 имеет преимущественно негативные отзывы игроков в Steam. На момент подготовки материала игроки оставили более 11 тыс. отзывов, и лишь 39% из них являются положительными. Нарекания вызывают два момента:

Низкая производительность (даже на высокопроизводительных системах)

Микротранзакции.

Игроки жалуются, что игра слишком требовательна к системе и выдает низкую частоту кадров даже на топовых комплектующих. Также пользователи сетуют на фризы, проблемы с текстурами и звуками, долгое кэширование ресурсов, частые вылеты и тому подобное.

Но еще больше игроков раздражают встроенные микротранзакции, которые здесь требуют чуть ли не за каждый чих. В первый день игрокам выкатили 21 отдельную микротранзакцию стоимостью от $0,99 до $4,99. Их суммарная стоимость составляет $41,79 (1407 грн). Это было бы нормально для бесплатной игры. Но цена самой Dragon’s Dogma 2 составляет $70 (2199 грн).

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Справедливости ради надо отметить, что большинство возможностей, которые предлагают микротранзакции, в игре можно получить и без них. Хотя это потребует больших вложений игровой валюты или траты времени.

Например, за отдельную плату в ролевой игре Dragon’s Dogma 2 предлагают редактор персонажа. Art of Metamorphosis за $1,99 позволяет игрокам редактировать внешность своего персонажа или пешки. Его можно использовать только один раз во время посещения парикмахерской. Ключ от тюрьмы за $0,99 позволяет сбежать из тюрьмы, но ломается после однократного использования. Для быстрого перемещения по игровому миру необходимы дорогие и редкие камни Ferrystone, которые позволяют телепортироваться к определенным Portcrystal, цена которых составляет $2,99. А еще продают набор для лагеря Explorer’s Camping Kit за $2,99, кристаллы, и камни воскрешения Wakestone по $0,99.

И отдельно некоторых игроков огорчил тот факт, что в игре, фактически, доступно лишь одно сохранение. Невозможно начать новое прохождение другим персонажем, не удалив предыдущее сохранение.

Разработчики извинились перед игроками за технические проблемы и пообещали исправить их. Сейчас в работе уже находится несколько исправлений, которые должны улучшить ситуацию. Capcom ищет способы повысить производительность и добавить возможность начать новую игру. В «ближайшем будущем» также будут исправлены ошибки.

Источник: ign, insider-gaming

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