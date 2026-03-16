Resident Evil Requiem разошлась тиражом 6 млн за 17 дней: лучший старт за 30 лет серии

София Шадрина

Resident Evil Requiem / Capcom

Resident Evil Requiem — Новая часть культовой серии survival-horror от Capcom — установила рекорд продаж. Всего через 17 дней после запуска компания сообщила, что игра разошлась тиражом 6 млн копий по всему миру, став самой быстро продаваемой игрой в истории франшизы.


Еще недавно Capcom сообщала о 5 млн проданных копий за первую неделю, но новые данные показывают, что темпы продаж остаются очень высокими. В целом же вся серия Resident Evil с момента дебюта в 1996 году продалась тиражом более 183 млн копий.

В Capcom объясняют успех сразу несколькими факторами. Прежде всего это масштабная маркетинговая кампания, а также дизайн игры, который одновременно ориентирован на новичков и ветеранов серии.

Разработчики добавили несколько уровней сложности, благодаря которым survival-horror стал доступнее для широкой аудитории, но при этом сохраняет традиционное напряжение и атмосферу, за которую франшизу любят фанаты.


Компания также подтвердила, что поддержка игры только начинается. В разработке уже находится сюжетное дополнение, а среди ближайших обновлений — фоторежим и загадочная мини-игра, о которой пока не раскрывают подробностей.

Resident Evil отметит 30-летний юбилей рекордными продажами

Рекордные продажи совпали с подготовкой к 30-летию франшизы, которое будут отмечать в 2026 г. В Capcom обещают ряд тематических событий. В пресс-релизе компании указано:

«Capcom готовит различные планы к годовщине, чтобы порадовать фанатов серии — в частности коллаборацию между Universal Studios Japan и Resident Evil Requiem в 2026 году, а также оркестровые концерты в Японии, США и Европе.»

В частности, речь идет о сотрудничестве с тематическим парком Universal Studios Japan, где планируют специальные аттракционы или события, посвященные игре.

Несмотря на рекордный старт, игре еще нужно продать несколько миллионов копий, чтобы войти в список Platinum Titles — это десятка самых успешных игр Capcom за все время.

Сегодняшний рейтинг возглавляет ремейк Resident Evil 2 с 18,2 млн проданных копий. В десятке также присутствуют другие современные релизы франшизы, в частности Resident Evil 3, который сейчас замыкает топ-10 с результатом 10,9 млн.

Если текущие темпы продаж сохранятся, игра может быстро подняться в этот список.

Параллельно с коммерческим успехом вокруг игры уже сформировалось активное мод-сообщество, особенно на ПК. Фанаты выпускают как геймплейные модификации — например, режим No-Bite Mode, который делает игру сложнее, — так и юмористические изменения.

Один из популярных модов даже превращает автомобиль героя — Leon S. Kennedy — в Patty Wagon из мультфильма The SpongeBob SquarePants Movie.

Оценки критиков в целом положительные, хотя не без замечаний относительно новизны идей. В рецензии GameSpot журналист Фил Горншоу написал:

«В итоге это игра, которая слишком сильно опирается на прошлые успехи и ностальгию, поэтому не демонстрирует фанатам много новых идей. Но она прекрасно знает свои сильные стороны и воспроизводит их почти безупречно.»

Учитывая стремительные продажи и запланированную поддержку, Resident Evil Requiem может стать одним из самых успешных релизов Capcom за последние годы — особенно на фоне юбилея серии и постоянного интереса к survival-horror.


Источники: Capcom, Gamespot

