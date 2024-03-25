Новости Игры 25.03.2024 в 11:09 comment views icon

Dragon’s Dogma 2: новый рекорд по количеству онлайн-пользователей, а рейтинг у Steam уже выше 50%

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Несмотря на шквал критики в день релиза, игра Dragon’s Dogma 2 в течение уикенда стабильно привлекала внимание игроков и постепенно получала положительные отзывы. Это позволило ежедневно ставить новые рекорды по количеству одновременных игроков в Steam, а пользовательский рейтинг несколько восстановился.

В пятницу (в день релиза) Dragon’s Dogma 2 побила предыдущие рекорды игр Capcom по количеству одновременных игроков в Steam, достигнув показателя 199850 одновременных игроков. Вечером удалось пересечь рубеж в 200 тыс., но незначительно — до 200175 одновременных пользователей. В субботу игра установила новый рекорд — 227103 одновременных пользователей, а в воскресенье превысила его с новым рекордным значением 228585 одновременных игроков.

Dragon's Dogma 2: максимальний онлайн встановив новий рекорд, рейтинг в Steam вже вище 50%

По мере того как игроки проходили игру, они оставляли новые отзывы, которые были в основном положительными. Это позволило немного поднять рейтинг и пересечь черту в 50% положительных отзывов (по сравнению с 39% в день релиза). На момент подготовки материала Dragon’s Dogma 2 имеет «смешанные» отзывы. Из 34,3 тыс. рецензий 51% составляют положительные отзывы. В основном игру хвалят за интересный продуманный игровой мир, хорошую боевую систему, взаимодействие со средой, хорошо проработанный искусственный интеллект, внимание разработчиков к мелочам.

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