Military Tech Новости 03.08.2025 comment views icon

Дрон доставил 42-килограммовый электровелоспед для эвакуации раненого бойца

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Дрон доставил 42-килограммовый электровелоспед для эвакуации раненого бойца

В условиях полномасштабного вторжения россии в Украину, разработчики дронов с обеих сторон постоянно совершенствуют технику. На фронте уже активно применяют волоконно-оптические дроны, морские «камикадзе» с собственными системами ПВО, воздушные аппараты, стреляющие из ружей или выжигают посадки, FPV-дроны, которые проникают в помещение через разбитые окна, а также наземные беспилотники. Последний тренд — искусственный интеллект на борту, который позволяет дрону действовать автономно даже без связи с оператором.

Но бывают ситуации, когда не нужны сложные алгоритмы или стелс-технологии. Иногда все, что нужно — это очень большой дрон, способный поднять… полноценный электробайк. Именно такой случай произошел в Донецкой области, где украинский боец оказался в окружении.

Бригада быстрого реагирования НГУ «Рубеж» поделилась видео, на котором большой квадрокоптер доставляет электровелосипед одному из бойцов, Андрею Ткачуку, позывной «Танкист». По словам военных, после атаки позиции, в которой погибли его побратимы, он остался один и 4-5 дней раненый держал оборону самостоятельно в изоляции. Из-за ранения ног он не мог добраться до украинских позиций, ведь для этого надо было преодолеть около 1,5 км.

Поскольку традиционную эвакуацию считали слишком опасной, украинские военные предложили креативное решение: использовать дрон для доставки внедорожного электрического велосипеда. Его вес составляет 42 кг. Первый дрон сбили, второй не выдержал веса (сгорели моторы), но третья попытка оказалась удачной — и «Танкист» прорвался к своим. По сообщениям, преодолев около 400 метров, он даже подорвался на мине. Поэтому дальше уже пришлось идти пешком. Еще через 200 метров его встретили собратья, которые также находились за линией боевого столкновения. В конце концов Андрей выжил и завершил эвакуацию на еще одном байке, доставленном дроном.

На видео видно, как дрон опускает электровелосипед, а затем боец мчится на нем вдоль лесополосы в сторону украинских позиций. Электробайки уже давно стали привычным транспортом на фронте: они почти бесшумны, имеют хорошую проходимость и позволяют совершать стремительные атаки или незаметно менять позиции. Военная техника на этой войне пережила революцию: теперь вместо бронетехники в тренде мобильность и тишина.

Подобные истории доказывают: электровелосипеды — это не только о поездках на работу или загородных прогулках. Они стали ценным ресурсом на передовой. Кроме Украины, электрические велосипеды и мотоциклы активно испытывают армии США и других стран НАТО — для разведки, перевозки грузов и даже работы снайперских групп.

Спасение «Танкиста» стало символом не только изобретательности, но и эффективности современных технологий в бою. И пусть Amazon пока тестирует дроны, которые доставляют пакеты до 2 кг, украинцы уже научились отправлять с помощью дронов полноценные транспортные средства — и спасать жизни.

Источник: electrek, arstechnica, militarnyi

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