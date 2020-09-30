DuckDuckGo назвал аукцион Google по выбору альтернативных поисковых систем для Android «в корне ошибочным» после того, как проиграл сервису Bing





Поисковая система Microsoft Bing победила своего конкурента DuckDuckGo и теперь будет предлагаться в качестве опции для пользователей Android во время установки ОС в некоторых европейских странах. Об этом свидетельствуют данные последнего аукциона устанавливаемых по умолчанию поисковых систем, проведённого компанией Google. Такое решение не понравилось поисковику DuckDuckGo, который ранее был наиболее часто предлагавшаяся альтернативой, и компания сравнила модель аукциона Google с игровой механикой Pay-to-Win (когда за деньги можно получить определенное игровое преимущество).

В DuckDuckGo считают, что антимонопольные решения ЕС на самом деле привели к усилению доминирования Google в мобильном поиске, ограничивая альтернативные поисковые системы.

«Модель аукциона в корне ошибочна и должна быть заменена», — говорится в заявлении компании.

Google проводит аукционы после антимонопольного постановления Европейского союза от 2018 года, согласно которому доминирующий поисковый гигант был оштрафован на рекордные €4,3 млрд ($5 млрд). Причиной послужил тот факт, что Google привязывает свой браузер Chrome и инструменты поиска Google к операционной системе Android. Теперь при настройке нового Android-смартфона, купленного в ЕС, Google случайным образом отображает на выбор 4 варианта поисковых систем для каждого устройства. Отображаемые варианты зависят от ставок компаний, торгующихся друг с другом за право появляться в списке. Компании делают ставки и сами решают, сколько они готовы платить Google каждый раз, когда пользователь выбирает соответствующую поисковую платформу.

Такие аукционы проводятся ежеквартально. Результаты последнего аукциона вступят в силу с октября и будут действовать по декабрь. Среди победителей оказались конкурирующие поисковые системы Bing (13 стран), DuckDuckGo (8 стран), Info.com (все 31 страна), GMX (16 стран), PrivacyWall (22 страны) и Яндекс (8 стран).

На предыдущих аукционах компания DuckDuckGo получала право на демонстрацию своего поисковика в большом количестве стран, но в этот раз выиграла лишь в 8 странах. В результате, компания раскритиковала процедуру аукциона, как заведомо несправедливую уловку, предназначенную лишь для успокоения внимания европейских регуляторов, которая не является легальным способом повысить конкуренцию среди поисковых систем. Компания заявила, что она «не участвовала в этом аукционе, потому что мы решили не максимизировать нашу прибыль, эксплуатируя наших пользователей». Это означает, что компания зарабатывает меньше денег на поиске и поэтому не может предлагать столько же, сколько другие более крупные конкуренты в бизнесе поисковых систем.

Источник: The Verge