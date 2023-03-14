Google анонсувала нові генеративні ШІ-функції в Gmail та «Документах» — без жодної згадки про Bard

Google анонсує перший пакет продуктів Workspace з інтегрованим штучним інтелектом, схожим за функціями на ChatGPT.

У Google Документах ШІ генеруватиме текст — роботу нової функції демонструють на прикладі запиту на опис вакансії. Ви надаєте коротку підказку, а штучний інтелект створює детальну схему з вимогами. Те саме, що міг би зробити ChatGPT з єдиним винятком — функція відтепер буде доступна безпосередньо у текстовому документі.

Google обіцяє, що майбутні доповнення зможуть писати, перевіряти та переписувати тексти, а також пропонувати цікаві ідеї.

У Gmail вже наявні функції «Розумної відповіді» та «Розумного створення», а відтепер штучний інтелект може доповнити невеличкий лист або скоротити довгий, а також змінити його тон на більш офіційний чи перетворити текст на маркований список.

Google також роз’яснила, які розробники зможуть використовувати цей ШІ, API якого незабаром з’явиться у відкритому доступі. Компанія також додасть генеративний штучний інтелект, який називає PaLM, у хмару Vertex AI та App Builder.

В анонсі чітко наголошується, що штучний інтелект — це не заміна людського письма, креативності та винахідливості; інструмент створено, як наголошує Google, і для того, щоб «тримати користувача під контролем».

Цього місяця ШІ-інструменти в Google Документах та Gmail запустять для обмеженого кола тестувальників, а пізніше – для широкого загалу.

Раніше конкурент Google, Microsoft, яка інвестувала в розробника ChatGPT $10 млрд, запустила Teams Premium з ШІ-функціями на базі GPT-3.5, а також оголосила про плани інтегрувати мовну модель в PowerPoint, Word та Outlook.

Джерело: 9to5google