Два коммерческих спутника впервые состыковались в космосе, и один из них возьмёт другого на буксир





Два коммерческих спутника состыковались на орбите в рамках передовой миссии по обслуживанию спутников. Если оставшаяся часть миссии окажется успешной, она должна дать новую жизнь проблемному спутнику связи. А это, в свою очередь, может дать толчок индустрии, которая предотвратит заполнение орбиты Земли космическим мусором.

Как заявил во время пресс-конференции вице-президент компании Space Logistics Джо Андерсон, впервые состыковались два коммерческих спутника, и впервые в истории стыковка проводилась со спутником, который не был спроектирован заранее с учетом необходимости стыковки.

Отмечается, что 25 февраля спутник Northrop Grumman Mission Extension Vehicle (MEV-1) состыковался с коммуникационным спутником Intelsat 901. Последний провёл в космосе около 19 лет и израсходовал почти весь запас топлива. Если не предпринимать никаких действий, то в скором времени наземные службы утратили бы возможность активно управлять этим спутником. Поэтому несколько лет назад компания Intelsat решила принять участие в миссии, которая подразумевала отправку ещё одного спутника к Intelsat 901, что позволит продлить срок службы коммуникационного спутника на дополнительные 5 лет.

Спутник MEV-1 был запущен в октябре 2019 года, и ему потребовалось около 3 месяцев, чтобы достичь Intelsat 901. Спутники встретились на так называемой «кладбищенской орбите», то есть там, где выведенные из строя спутники находятся так, чтобы они не мешали активным спутникам. Теперь, когда они состыкованы, MEV-1 возьмёт на себя все функции маневрирования и навигации. В марте он выведет Intelsat 901 с «кладбищенской орбиты», чтобы он мог вернуться к работе. Примерно через пять лет MEV-1 переместит Intelsat 901 обратно на «кладбищенскую орбиту», где спутник связи будет выведен из эксплуатации. После этого MEV-1 потенциально сможет продолжить обслуживание другого спутника.

Эта миссия является важной вехой для отрасли, которая годами работает над возможностью проведения ремонта неуправляемых спутников. Возможность возобновлять работоспособность спутники на орбите может сэкономить спутниковым компаниям много денег и потенциально сократить количество космического мусора, который окружает Землю. Предыдущие миссии по перемещению или обслуживанию спутников основывались на пилотируемых миссиях, таких как многократные полёты для обслуживания космического телескопа Хаббла.

Источник: The Verge