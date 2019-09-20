DxOMark изменил методику тестирования камер смартфонов, добавив оценку сверхширокоугольных модулей и ночных режимов

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DXOMark постепенно становится основной платформой для тестирования камер смартфонов. И, так как камеры смартфонов постоянно становятся всё более функциональными, сервис принял решение добавить две новые метрики для их оценки. Отныне также будут анализироваться сверхширокоугольные модули и ночные режимы съёмки.

Эти функции являются сравнительно новыми для камер смартфонов. Первым широкоугольный модуль получил смартфон LG G5, представленный в августе 2016 года. Ночной режим появился немного раньше – в 2014 году в модели Samsung Galaxy Grand Prime. Но лишь сравнительно недавно он стал активно внедряться производителями в устройства.

В DXOMark уже протестировали несколько смартфонов, используя новые протоколы обзоров. В результате, обзоры моделей с любой из этих функций были обновлены. Баллы также были пересчитаны, изменив положение устройств в рейтинге. Предлагаем ознакомиться с обновлёнными таблицами. Следует подчеркнуть, что Samsung Galaxy Note 10+ продолжил доминирование на первой строчке после перерасчёта. При этом его показатель увеличился на 4 пункта со 113 баллов до 117 баллов.

Добавим, при оценке ночной съёмки сразу три модели разделили первое место: Samsung Galaxy Note 10+, Galaxy S10 и Huawei P30 Pro. Что касается работы сверхширокоугольного модуля, то Galaxy Note 10+ является безоговорочным лидером.

Источник: gizmochina