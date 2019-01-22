DxOMark теперь будет тестировать и фронтальные камеры смартфонов, присваивая им отдельные баллы

Авторитетный ресурс DxOMark, тестирующий камеры для смартфонов, теперь в процессе обзора также будет оценивать и камеру на лицевой панели. Благодаря этому удастся лучше определять ценность смартфона исходя из того, как покупатели намерены использовать своё устройство. Оценка фронтальной камеры будет публиковаться на сайте DxOMark вместе с результатом основной камеры смартфона.

В соответствии с новыми правилами тестирования камер смартфонов, фронтальные камеры будут тестироваться с применением большого количества данных, включая объективные результаты диаграмм. Более 45 тестовых сцен будет использоваться для оценки фронтальных камер на основании ряда критериев, позволяющих судить об их эффективности при использовании внутри или снаружи помещений, как при съёмке фотографий, так и при записи видео. Хотя полный список тестов и оценок недоступен, тестирование от начала до конца занимает примерно 2 недели. Во время тестов будет сделано около 1500 фотографий и записано более 2 часов видео. В дальнейшем результаты обрабатываются, чтобы получить две мета-оценки (качество при съёмке фото и видео), которые затем объединяются для получения общего балла.

При этом отмечается, что процесс тестирования для фронтальных и задних камер существенно отличается, потому их результаты нельзя напрямую сравнивать друг с другом.

Источник: androidauthority