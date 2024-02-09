«Дюна: Часть вторая» откроет прокат со сборами от $65 млн до $80 млн – аналитики

Грядущему фильму «Дюна: Часть вторая» приписывают кассовые сборы первого уикэнда не менее $65 млн. Такую сумму называют наиболее пессимистичные аналитики. Оптимисты верят в сборы $75-80 млн и даже больше.

Если эти прогнозы окажутся верными, вторая часть «Дюны» превзойдет стартовые кассовые сборы первой части на 59-83%. Напомним, фильм «Дюна» в первый уикэнд проката в 2021 году собрал $41 млн.

Кассовые сборы «Дюны» «подпортила» пандемия. Продажи билетов на фильм были снижены из-за его постоянной доступности на HBO Max во время пандемии. В случае «Дюна: Часть вторая» такого уже не будет. Билеты выставили в предварительный заказ еще за 34 дня до старта проката – 26 января. И данные предварительных продаж указывают, что «Дюна: Часть вторая» опережает предварительную продажу билетов на «Оппенгеймера».

Высокие ожидания также связаны с маркетинговой активностью Warner Bros. 24 января в 52 кинотеатрах показали 10-минутный отрывок с песчаными червями. Трейлеры демонстрировали в то же время, а также во время игр плей-офф НФЛ. Это должно было подстегнуть интерес аудитории и стимулировать оформлять предварительные заказы на билеты.

В оставшиеся до старта проката недели фильму будут посвящены дополнительные маркетинговые кампании. Например, сервис продажи билетов Fandango уже начал демонстрировать 6-минутный отрывок, а, начиная с 23 февраля, будут демонстрироваться эксклюзивные кадры «Дюны: Часть вторая» на постерах Imax.

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Источник: deadline