В июле Blue Origin попытается впервые запустить New Shepard с людьми на борту





Компания Blue Origin планирует осуществить первый пилотируемый запуск своей ракеты New Shepard в середине лета этого года – 20 июля. Одно место на борту этого рейса будет продано с аукциона в поддержку фонда Club for the Future.

«Мы продаём самое первое место на New Shepard», — заявила в среду директор по продажам мест астронавтов Blue Origin Ариан Корнелл. «Аукцион – это пятинедельный процесс из трёх этапов, который начинается сегодня… Любой может зайти на сайт Blue Origin, зарегистрироваться и начать делать свои ставки уже сегодня».

Ариан Корнелл отказался сообщить, сколько будет стоить билет на полёт на ракете New Shepard. Но она предположила, что аукцион поможет оценить интерес рынка к услуге космического туризма. На вопрос о том, на каком уровне Blue Origin планирует установить цену билета, Корнелл ответила, что «мы увидим, как уйдёт первый билет на аукционе».

Напомним, по задумке, ракета New Shepard должна подниматься на высоту около 100 км. После этого от ракеты отсоединяется капсула с экипажем, рассчитанная на 6 человек. Затем ракетный ускоритель возвращается и совершает вертикальную посадку. Капсула экипажа некоторое время (около 10 минут) будет находиться на целевой высоте, чтобы космические туристы могли ощутить условия микрогравитации и оценить виды на Землю с большой высоты. После этого капсула экипажа также начинает спуск и совершает посадку с помощью парашютной системы.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg — Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

Ариан Корнелл добавила, что позже в этом году компания намерена провести «ещё несколько» пилотируемых запусков New Shepard. К этим полётам могут привлекать тех желающих, которые примут участие в первом аукционе.

«Скажем, самые активные участники торгов, они будут очень хорошо видны на нашем радаре, поэтому, когда мы начнём открывать продажи билетов, мы будем знать, с кем связаться», — сказала она.

Аукцион по продаже первого билета на первый пилотируемый полёт ракеты New Shepard проводит компания RR Auction Company. Анонимные заявки с любой ценой будут приниматься на сайте Blue Origin до 19 мая. Любые ставки, размещённые после этой даты, будут видны публике. Соответственно, для дальнейшего продвижения по аукциону такие ставки должны превышать самую высокую на тот момент ставку. 12 июня состоится онлайн-аукцион, на котором определится победитель.

Капсула экипажа для первого пилотируемого полёта будет называться RSS First Step Crew Capsule. Помимо победителя аукциона в капсуле будут и другие астронавты, но Корнелл отказался сообщить, как их будут выбирать и будут ли они сотрудниками компании. Мелким шрифтом не упоминается дата запуска 20 июля, указанная в пресс-релизе, но говорится, что полёт «ожидается в течение шести месяцев после закрытия аукциона, и Blue Origin будет обновлять перечень астронавтов по мере изменения даты полёта».

Будущие астронавты прибудут на стартовую площадку Blue Origin New Shepard в Ван-Хорне, штат Техас, за 4 дня до запуска ракеты. Здесь они пройдут 3-дневный подготовительный этап. Он будет включать обучение с использованием макета капсулы. Участники будут отрабатывать сценарии чрезвычайных ситуаций, например, как обращаться с системой пожаротушения корабля. Космическим туристам не нужно знать, как управлять капсулой вручную, потому что весь полёт автономен от запуска до посадки.

Также упоминаются физические требования к астронавту-победителю. Пассажиры должны весить от 110 до 223 фунтов (от 50 до 101 кг), а рост должен составлять от 5 футов до 6 футов и 4 дюймов (от 152 до 193 см). В будущем после первых нескольких рейсов Blue Origin проверит, сможет ли компания допускать к полётам людей с ограниченными физическими возможностями или людей, которые не соответствуют этим стандартам. Астронавты также должны иметь способность выдерживать перегрузку до 3G в течение нескольких минут во время подъёма и в 5,5G в течение нескольких секунд во время входа в атмосферу.

Источник: The Verge