В июле Blue Origin попытается впервые запустить New Shepard с людьми на борту

Компания Blue Origin планирует осуществить первый пилотируемый запуск своей ракеты New Shepard в середине лета этого года – 20 июля. Одно место на борту этого рейса будет продано с аукциона в поддержку фонда Club for the Future.

Ариан Корнелл отказался сообщить, сколько будет стоить билет на полёт на ракете New Shepard. Но она предположила, что аукцион поможет оценить интерес рынка к услуге космического туризма. На вопрос о том, на каком уровне Blue Origin планирует установить цену билета, Корнелл ответила, что «мы увидим, как уйдёт первый билет на аукционе».

Напомним, по задумке, ракета New Shepard должна подниматься на высоту около 100 км. После этого от ракеты отсоединяется капсула с экипажем, рассчитанная на 6 человек. Затем ракетный ускоритель возвращается и совершает вертикальную посадку. Капсула экипажа некоторое время (около 10 минут) будет находиться на целевой высоте, чтобы космические туристы могли ощутить условия микрогравитации и оценить виды на Землю с большой высоты. После этого капсула экипажа также начинает спуск и совершает посадку с помощью парашютной системы.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg

— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021