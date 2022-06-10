Джек Дорси и Jay-Z создали Биткойн-академию для обучения криптовалютам малоимущих слоёв населения

Сооснователь Twitter и генеральный директор Block Джек Дорси объединил усилия с художником Jay-Z (Шон Картер) для запуска Биткойн-академии (The Bitcoin Academy) в Marcy Houses. Это комплекс государственного жилья в Бруклине, Нью-Йорк, где вырос Jay-Z.

Инициатива направлена ​​на предоставление финансового образования с упором на Биткойн как на путь к финансовой свободе. В рамках The Bitcoin Academy предлагаются бесплатные очные и онлайн-занятия, проводимые Ламаром Уилсоном (управляет контентным сайтом Black Bitcoin Billionaire) и Наджа Дж. Робертс (основатель и генеральный директор пространства для проведения мероприятий и образования Crypto Blockchain Plug). Обучение будет проходить два раза в неделю с конца июня по сентябрь. При этом участникам программы будут предоставлены смартфоны, устройства MiFi и годовой тарифный план. Кроме того, предусмотрена даже программа выходного дня для детей.

«Простая цель — предоставить людям инструменты для обретения независимости для себя, а затем и для сообщества вокруг них», — написал Jay-Z в Twitter.

Биткойн-академия финансируется за счёт личных вкладов Дорси и Jay-Z. Представитель The Bitcoin Academy сообщил, что участникам будет предоставлено небольшое количество биткойнов, но проект предназначен для обучения. Характер программы будет зависеть от того, кто зарегистрируется в ней (например, занятия могут проводиться на испанском языке). В рамках курса будут рассказывать основы того, что такое криптовалюта, как работает блокчейн и как обнаружить мошенничество.

Источник: techcrunch