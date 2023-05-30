Дженсен Хуанг, анонсируя суперкомпьютер NVIDIA DGX GH200 для генеративных ИИ, заявил, что все мы теперь программисты и пошутил про запуск Crysis

Выступая на Computex CEO NVIDIA Дженсен Хуанг представил DGX GH200 – суперкомпьютерную платформу для генеративных моделей ИИ. Суперкомпьютер обїединяет 256 чипов Grace Hopper для обеспечения производительности в 1 Экзафлоп, предоставляя 144 ТБ общей памяти. По сути, это одна огромная видеокарта.

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В свою очередь, каждый чип Grace Hopper объединяет 72 процессора ARM и оснащен 576 ГБ встроенной памяти.

Предыдущие разработки компании позволяли соединить лишь 8 графических процессоров для совместной работы. Расширить возможности коммутации позволила технология NVIDIA NVLink. Суперкомпьютер использует 441 км оптоволоконных кабелей, 2112 вентиляторов диаметром 60 мм в качестве воздушного охлаждения (наверное очень шумит).

Во время речи Хуанга за его спиной транслировалось изображение DGX GH200 в натуральную величину, чтобы показать, насколько он огромен. Глядя на суперкомпьютер, глава NVIDIA пошутил: «Интересно, может ли он запустить Crysis?». Для тех, кто не играл в компьютерные игры в середине нулевых: речь об игре 2006 года, «клавшей на лопатки» все существование тогда ПК и долгое время бывшей фактическим тестом производительности.

Дженсен Хуанг много говорил о возможностях, которые предоставляют генеративные модели ИИ и о том, как это изменит мир.

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«Этот компьютер не чувствителен к тому, как вы программируете. Он попытается понять, что вы имеете в виду, потому что у него есть невероятные возможности большой языковой модели. Таким образом, барьер для программирования невероятно низок. Мы преодолели цифровой разрыв. Каждый теперь программист. Теперь вам просто нужно сказать что-нибудь компьютеру».

По словам Хуанга, программистам больше не придется писать код построчно только для того, чтобы результатом стала ошибка «Не удалось скомпилировать» из-за единственной опечатки. С подобными проблемами буде справляться генеративный искусственный интеллект. ИИ поможет не только создавать новые приложения, но и улучшать старые.

Генеративный ИИ способен понимать информацию, отличную от текста и чисел. Он «может понять мультимодальность, и именно поэтому эта компьютерная революция может повлиять на каждую отрасль». Хуанг отметил, что благодаря простоте «общения» ИИ по сравнению с традиционными методами программирования и создания любого контента скорость технического прогресса может возрасти лавинообразно.

Источники: CNBC, Neowin