Новости WTF 27.03.2024 в 14:15 comment views icon

Джоэл Шредингера — игроки Helldivers 2 разглядели читерский след в недавнем вирусном видео с БТР

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Еще помните Джоэла — мастера над Helldivers 2, способного влиять на ход межгалактической борьбы за демократию? Так вот, на днях с игроками сенсационного кооперативного боевика случилась довольно курьезная ситуация.

Игроки Helldivers 2 точно видели недавнее видео с неожиданным появлением демиурга Джоэла посреди ожесточенного боя, который подбросил игрокам для спасения недоступный броневик и так же внезапно исчез. Видео быстро завирусилось, поэтому, вероятно, его увидели не только те, кто знает, но и те, кто не знает — судя по неоднократным сообщениям в соцсетях «Кто такой Джоэл» и волне мемов/шуток вокруг оживленных дискуссий. Собственно, вот видео:

История получила продолжение: оказалосьчто это не совсем Джоэл, а точнее, один из других Джоэлов, которые выдают себя за настоящего гейм-мастера. Вполне вероятно, что другие Джоэлы — обычные проделки читеров на ПКкоторые развлекаются как могут и изо всех сил создают клонов. Но есть и другая (спекулятивно-конспирологическая) версия — говорят, что все эти другие Джоэлы на самом деле являются частью хитрого мастер-плана настоящего Джоэла. Что скажете, какую из этих версий считаете более правдоподобной — или может имеете собственную?

Джоэл Шредингера — игроки Helldivers 2 разглядели читерский след в недавнем вирусном видео с БТР
Топ-10 игр по количеству активных игроков Steam. Источник: SteamDB

Что касается Helldivers 2, игра Arrowhead стабильно держится в топе самых популярных на Steam и в целом остается одной из самых продаваемых релизов 2024 года — продажи кооперативного шутера уже превысили 8 млн копий и интерес к нему «продолжает расти каждую неделю», сообщал полторы недели назад аналитик TD Cowen.

Огляд Helldivers 2. Весела тоталітарна демократія

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