Битвами в Helldivers 2 управляет реальный человек — разработчик Arrowhead по имени Джоэл

Сотрудник студии руководит галактической войной и может вмешаться в ход любой битвы различными способами: например, в определенный момент отправить подкрепление Автоматонов.

«У нас есть настоящий человек с должностью Game Master», — сказал генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт в интервью PC Gamer. «Его зовут Джоэл, и он очень серьезно относится к своей работе».

Игра Helldivers 2 про космических штурмовиков (элитных Адских десантников), инопланетных тараканов (жуков Терминидов) и кровожадных роботов Автоматонов, вышла 8 февраля одновременно на ПК и PS5. Ныне корпоративный фантастический шутер Arrowhead удерживается в топе продаж и продолжает ставить рекорды в Steam — в ночь на 21 февраля проект взял планку в 457,6 тыс. одновременных игроков и вошел по этому показателю в топ-20 игр за всю историю Steam.

Пилестедт в интервью отмечает, что главным источником вдохновения для Arrowhead служила Dungeons and Dragons — студия стремится воссоздать общее повествование настольных игр в Helldivers 2, признавая различия между разработкой кампании для небольшой группы и миллионов игроков.

«Это тот же формат, когда вы создаете его для миллионов игроков, просто вы не можете быть настолько личным с каждым человеком. Но вы все равно можете внедрять те же повороты».

Эти повороты, как объяснила Arrowhead, могут включать такие детали, как предоставление определенному игроку доступа к специальной стратегии в середине миссии, чтобы «оживить» ситуацию, но также распространяются на более крупные нарративные события галактической войны (например, когда через неделю после запуска наступательная кампания против Терминидов была прервана вторжением Автоматонов на противоположном конце галактики).

Онлайн-курс Pyton. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Студия отмечает, что у нее есть «прогнозы» относительно того, как будет разворачиваться война, и разработала «стандарты», которые, по ее мнению, будут значимыми, хотя на самом деле история будет меняться в зависимости от поведения игроков.

«Были внезапные моменты, когда, одна планета была слишком легкой, а другая — слишком сложной, и Джоэлу приходилось вставать среди ночи, чтобы дать Автоматонам немного подкрепления, чтобы игроки не взяли планету слишком быстро», — сказал Пилестедт.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!