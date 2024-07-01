Джордж Мартин прокомментировал слухи об экранизации Elden Ring — отрицание, которое похоже на признание

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Джордж Мартин несколько странно прокомментировал слухи о возможной экранизации игры Elden Ring. В сообщении в своем «Не блоге» (Not A Blog), который писатель посвятил нынешним победителям литературной премии Nebula, он упомянул о собственной премии прошлого года за Elden Ring.

В мае 2023 года награду за сценарий игры Elden Ring получили Хидетака Миядзаки и Джордж Мартин. «Я создавал мир для этого проекта. Все остальное сделали Хидетака Миядзаки и его команда. Нас обоих наградили кубками». Впрочем, Мартин не присутствовал на торжественном награждении, да и кубок, как он говорит, был один и уехал в Японию.

Свой вариант кубка писатель получил только 22 июня этого года. Он еще раз поблагодарил комитет награждения SFWA и From Software.

«О, и насчет тех слухов, которые вы, возможно, слышали о полнометражном фильме или телесериале, основанном на ELDEN RING… Мне нечего сказать. Ни слова, нет, ничего, я ничего не знаю, вы никогда не слышали от меня ни слова, мама, мама, мама. Что за слухи?»

Комментарий довольно странный, художественный и эмоциональный для простого отрицания. В нем Джордж Мартин как будто играет мини-спектакль, в который говорит кому-то «вы не слышали от меня ни одного слова». Обычно так уговаривают не признаваться. Впрочем, такой комментарий не содержит никакой конкретной информации, только подогревает интригу.

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Ранее Хидетака Миядзаки признался, что думал об экранизации Elden Ring. Однако по ней, похоже, нет каких-то конкретных планов.

«Не вижу никаких причин отрицать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например в формате фильма. Но не думаю, что у меня или FromSoftware достаточно знаний и навыков для производства чего-то на другом носителе. Поэтому здесь в игру вступит очень сильный партнер», — сказал Миядзаки.

Также он подтвердил интерес к экранной адаптации игры, но не уточнил, о чьем именно интересе идет речь, и получил ли он конкретные предложения.

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