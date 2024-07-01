Джордж Мартин прокомментировал слухи об экранизации Elden Ring — отрицание, которое похоже на признание

Джордж Мартин несколько странно прокомментировал слухи о возможной экранизации игры Elden Ring. В сообщении в своем «Не блоге» (Not A Blog), который писатель посвятил нынешним победителям литературной премии Nebula, он упомянул о собственной премии прошлого года за Elden Ring.
В мае 2023 года награду за сценарий игры Elden Ring получили Хидетака Миядзаки и Джордж Мартин. «Я создавал мир для этого проекта. Все остальное сделали Хидетака Миядзаки и его команда. Нас обоих наградили кубками». Впрочем, Мартин не присутствовал на торжественном награждении, да и кубок, как он говорит, был один и уехал в Японию.
Свой вариант кубка писатель получил только 22 июня этого года. Он еще раз поблагодарил комитет награждения SFWA и From Software.
«О, и насчет тех слухов, которые вы, возможно, слышали о полнометражном фильме или телесериале, основанном на ELDEN RING… Мне нечего сказать. Ни слова, нет, ничего, я ничего не знаю, вы никогда не слышали от меня ни слова, мама, мама, мама. Что за слухи?»
Комментарий довольно странный, художественный и эмоциональный для простого отрицания. В нем Джордж Мартин как будто играет мини-спектакль, в который говорит кому-то «вы не слышали от меня ни одного слова». Обычно так уговаривают не признаваться. Впрочем, такой комментарий не содержит никакой конкретной информации, только подогревает интригу.
Ранее Хидетака Миядзаки признался, что думал об экранизации Elden Ring. Однако по ней, похоже, нет каких-то конкретных планов.
«Не вижу никаких причин отрицать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например в формате фильма. Но не думаю, что у меня или FromSoftware достаточно знаний и навыков для производства чего-то на другом носителе. Поэтому здесь в игру вступит очень сильный партнер», — сказал Миядзаки.
Также он подтвердил интерес к экранной адаптации игры, но не уточнил, о чьем именно интересе идет речь, и получил ли он конкретные предложения.
Фильм по Elden Ring — FromSoftware не против экранизировать игру, если «найдутся сильные партнеры»
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