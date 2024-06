Фильм по Elden Ring — FromSoftware не против экранизировать игру, если «найдутся сильные партнеры»

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Глава FromSoftware Хидетака Миядзаки задумался об экранизации Elden Ring, но сомневается, хватит ли студии опыта.

«Не вижу никаких причин отрицать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например в формате фильма», — сказал он. «Но я не думаю, что у меня или FromSoftware достаточно знаний и навыков, чтобы производить что-то на другом носителе. Так что здесь в игру вступит очень сильный партнер».

Elden Ring стала хитом после релиза в феврале 2022 года — с 25 млн проданных копий. На D.I.C.E. Awards проект FromSoftware и Bandai Namco признали игрой года — аналогичные награды Elden Ring получила на The Game Awards 2022 и The Steam Awards 2022. Еще за год до ее выпуска издатель игры Bandai Namco заявлял, что Elden Ring разрабатывается для «различных других отраслей», и многие восприняли это как намек на кино- или телеадаптацию. Однако до сих пор никаких официальных сообщений не было.

«Интерес, бесспорно, есть», — продолжил Миядзаки, хотя не уточнил, есть ли заинтересованность со стороны FromSoftware, или возможно к компании уже обратились насчет сделки о фильме.

Напомним, что 21 июня вышло дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree. Однако, несмотря на то, что DLC стало лучшим на Metacritic и превзошло восьмилетнее достижение The Witcher 3: Blood and Wine, отзывы в Steam оказались посредственными. Негативные рецензии пользователей указывали на слабую производительность и завышенную сложность как основную причину недовольства.

