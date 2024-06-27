Новости Игры 27.06.2024 в 10:33 comment views icon

Фильм по Elden Ring — FromSoftware не против экранизировать игру, если «найдутся сильные партнеры»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Фильм по Elden Ring — FromSoftware не против экранизировать игру, если «найдутся сильные партнеры»

Раздел Игры выходит при поддержке?

Глава FromSoftware Хидетака Миядзаки задумался об экранизации Elden Ring, но сомневается, хватит ли студии опыта.

«Не вижу никаких причин отрицать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например в формате фильма», — сказал он. «Но я не думаю, что у меня или FromSoftware достаточно знаний и навыков, чтобы производить что-то на другом носителе. Так что здесь в игру вступит очень сильный партнер».

Elden Ring стала хитом после релиза в феврале 2022 года — с 25 млн проданных копий. На D.I.C.E. Awards проект FromSoftware и Bandai Namco признали игрой года — аналогичные награды Elden Ring получила на The Game Awards 2022 и The Steam Awards 2022. Еще за год до ее выпуска издатель игры Bandai Namco заявлял, что Elden Ring разрабатывается для «различных других отраслей», и многие восприняли это как намек на кино- или телеадаптацию. Однако до сих пор никаких официальных сообщений не было.

«Интерес, бесспорно, есть», — продолжил Миядзаки, хотя не уточнил, есть ли заинтересованность со стороны FromSoftware, или возможно к компании уже обратились насчет сделки о фильме.

Напомним, что 21 июня вышло дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree. Однако, несмотря на то, что DLC стало лучшим на Metacritic и превзошло восьмилетнее достижение The Witcher 3: Blood and Wine, отзывы в Steam оказались посредственными. Негативные рецензии пользователей указывали на слабую производительность и завышенную сложность как основную причину недовольства.

Чтобы пройти финал Elden Ring: Shadow of the Erdtree стример пригласил психолога — попытка длилась 67 часов

Раздел Игры выходит при поддержке?

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