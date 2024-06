Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало лучшим DLC всех времен и побило рекорд The Witcher 3: Blood and Wine — CD Projekt Red поздравила коллег

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Только что представленное Elden Ring: Shadow of the Erdtree уже бьет рекорды. Дополнение не только стало игровым релизом года с самым высоким рейтингом, но и DLC с самым высоким рейтингом всех времен. Предыдущий рекорд принадлежал The Witcher 3: Blood and Wine. CD Projekt Red поприветствовала достижение специальной иллюстрацией с Геральтом, который сбрасывает Мога, а сам направляется в Страну Теней.

For the last 8 years, The Witcher 3: Blood and Wine had the honor of being the best reviewed expansion for a role-playing game — but @ELDENRING gets to wear that crown now. Congratulations to the entire team at @fromsoftware_pr on their stellar work! pic.twitter.com/aop9B1ZG3J — The Witcher (@witchergame) June 21, 2024

«В течение последних 8 лет The Witcher 3: Blood and Wine имела честь быть дополнением для ролевой игры с лучшими рецензиями, но теперь Elden Ring может носить эту корону. Поздравляем всю команду FromSoftware с отличной работой!»

На Metacritic текущий счет Shadow of the Erdtree составляет невероятные 95 баллов на PS5 на основе 59 отзывов критиков. Он опережает 92 балла Metascore для Blood and Wine в версии ПК, основанный на 52 отзывах критиков.

Тот факт, что расширение The Witcher 3 так долго удерживало свою корону, свидетельствует о том, насколько оно качественное. Впрочем, представители CD Projekt Red совсем не расстроены и сами рады «застрять» в Shadow of the Erdtree. Директор международного сообщества студии Марчин Момот отмечает:

It was a good run. Nevertheless, SUPER HYPED for this Friday. 2 days to go!!!! https://t.co/N9Kzl301gc — Marcin Momot (@Marcin360) June 19, 2024

«Это был хороший запуск. Тем не менее, СУПЕР ХАЙП на эту пятницу».

Эту же мысль повторил Филипп Вебер, режиссер повествования новой саги о Ведьмаке, который ранее был дизайнером квестов в Blood and Wine:

If any game had to do it, I’m happy it’s Elden Ring. I can’t wait to start the Shadow of the Erdtree expansion, so it’s high time I finish levelling up my new character to be ready! https://t.co/Z2Gjjd04oV pic.twitter.com/naExJYRtid — Philipp Weber (@PhiWeber) June 20, 2024

«Если какая-то игра должна была это сделать, я рад, что это Elden Ring. Я не могу дождаться начала дополнения Shadow of the Erdtree, поэтому мне пора завершить повышение уровня моего нового персонажа, чтобы быть готовым!»

Несмотря на эйфорию, дополнение, похоже, очень тяжелое. Ветераны Elden Ring уже потерпели унижение от первого босса и быстро доказали, что даже тех, кто считал себя готовым к DLC, могут ждать тяжелые времена.

Источник: GamesRadar

