Новости Игры 16.05.2023 в 17:04

Хидэтаке Миядзаки и Джордж Мартин получили премию Nebula за сценарий Elden Ring — у Мартина это уже третья награда

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Хидэтаке Миядзаки и Джордж Мартин получили премию Nebula за сценарий Elden Ring — у Мартина это уже третья награда

Через год и три месяца после выхода Elden Ring удостоилась премии Nebula 2023 за лучший сценарий для видеоигры. Её получили Хидэтаке Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин за создание сюжета и игрового мира. Это первая Nebula для Миядзаки и FromSoftware и третья для Мартина, получившего в общей сложности 14 номинаций на нее за свою литературную карьеру.

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Elden Ring Nebula

Nebula Awards – премия в области научной фантастики и фэнтези, которая вручается каждый год. Как правило, награждают литературные произведения, но есть и категория «Драматическое представление», награда в которой в этом году досталась фильму «Все везде и сразу».

Elden Ring была выпущена 25 февраля 2022 года и разошлась тиражом 20 млн копий. Это рекорд для FromSoftware, выпустившей десятки игр за почти 30 лет своей истории. Её Demon’s Souls и Dark Souls породили целый жанр соулслайков, к которым относится и Elden Ring. В скором времени для нее выйдет дополнение Shadow of the Erdtree.

Elden Ring стала игрой 2022 года, а God of War Ragnarök получила больше всего наград — итоги The Game Awards

Источник: Polygon


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