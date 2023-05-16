Хидэтаке Миядзаки и Джордж Мартин получили премию Nebula за сценарий Elden Ring — у Мартина это уже третья награда

Через год и три месяца после выхода Elden Ring удостоилась премии Nebula 2023 за лучший сценарий для видеоигры. Её получили Хидэтаке Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин за создание сюжета и игрового мира. Это первая Nebula для Миядзаки и FromSoftware и третья для Мартина, получившего в общей сложности 14 номинаций на нее за свою литературную карьеру.

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Nebula Awards – премия в области научной фантастики и фэнтези, которая вручается каждый год. Как правило, награждают литературные произведения, но есть и категория «Драматическое представление», награда в которой в этом году досталась фильму «Все везде и сразу».

Elden Ring была выпущена 25 февраля 2022 года и разошлась тиражом 20 млн копий. Это рекорд для FromSoftware, выпустившей десятки игр за почти 30 лет своей истории. Её Demon’s Souls и Dark Souls породили целый жанр соулслайков, к которым относится и Elden Ring. В скором времени для нее выйдет дополнение Shadow of the Erdtree.

Источник: Polygon