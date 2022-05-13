E-Ink-конкурент iPad — стартап reMarkable — продал более миллиона планшетов

Норвежский стартап, который производит планшеты на основе E-Ink заявил о продаже более чем миллиона устройств и привлек инвестиций на $1 млрд.

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Компания со штатом сотрудников более 300 человек выпустила первое устройство в 2017 году. С того момента в нее инвестировали международные партнеры, что позволило выйти на операционную прибыль в $31 млн. в 2021 году. Гендиректор компании Магнус Ванберг заявил, что стартап закрывает инвестиции и это «хороший признак, сигнал миру».

Вторую версию планшета ReMarkable выпустили в 2020 году по цене $299. Это лишь на $30 меньше, чем iPad девятого поколения. И если оба устройства позиционируются для чтения и использования со стилусом, планшет reMarkable позволяет только читать и писать. Остальных функций iPad у него нет.

Стоит отметить, что ReMarkable 2 может преобразовывать в текст рукописный ввод, имеет совместное использование экрана и подключение к Wi-Fi, а также поддержку облачных служб.

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Ванберг считает, что будущее отрасли ему видится в слиянии ноутбука и планшета. Но ReMarkable предлагает третье устройство, которе фокусируется на книгах, рисунках и заметках, без отвлечения на другие факторы

Глава стартапа уверяет, что дисплей их планшета щадящий для глаз, а текстурированный дисплей и ультратонкий дизайн лишь помогают сосредоточиться на работе. ReMarkable уверяет, что после приобретения планшета клиентам не нужно будет приобретать новое устройство еще как минимум 10 лет.

«Электронную книгу вы используете довольно долгое время. В нашем бизнесе это не динамика «новая модель каждый год». Нет акцента на владение новой моделью. Это настоящая инновация, большие шаги в плане того, что мы можем предложить клиенту». Магнус Ванберг

Стартап позиционирует свое устройство как промежуточное звено между блокнотом и цифровыми устройствами. И, несмотря на то, что reMarkable 2 не конкурент iPad, рост компании указывает на интерес к таким устройствам.