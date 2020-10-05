Diia Summit. Трансляция презентации новых электронных услуг и документов в «Дії» (завершена)

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Министерство цифровой трансформации Украины сегодня проводит крупное онлайн-мероприятие Diia Summit, рекламой которого аккаунты Минцифры в соцсетях щедро сыпят последние несколько недель. Сегодня ожидается запуск следующей версии приложения «Дія» 2.0 с десятком новых услуг и документов. Шоу стартует в 13:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube ниже).

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В презентации примут участие все первые лица страны — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава НБУ Кирилл Шевченко и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Обо всех новых услугах и документах, которые войдут в крупное октябрьское обновление «Дії» мы уже писали в наших новостях последние пару недель. На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список новых документов и услуг, которые вскоре станут доступны в приложении «Дії».

Сейчас в мобильном приложении «Дія» уже доступны электронные паспорта (загранпаспорт и внутренняя ID-карта), студенческий билет, удостоверение водителя, полис гражданского автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Новые документы и услуги, которые ожидаются в приложении «Дія» 2.0

Кроме того, сегодня Минцифры расскажет о дальнейших планах по развитию «Дії». Напомним, ранее ведомство поставило цель оцифровать топ-50 наиболее популярных государственных услуг к концу 2020-го и иметь топ-100 цифровых услуг к 2022-м.